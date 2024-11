Lavori di manutenzione, sabato e domenica modifiche al servizio sulla linea Bologna – Padova/Venezia

Modifiche al servizio sulla linea Bologna – Padova/Venezia, nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, per lavori di manutenzione dell’infrastruttura programmati da RFI al ponte ferroviario su via Bentini a Bologna.

I treni Regionali della relazione Bologna – Ferrara/Padova/Venezia (e viceversa) arriveranno e partiranno dal Piazzale Arcoveggio di Bologna anziché da Bologna Centrale ed effettueranno tutti fermata nella stazione di Bologna Corticella.

Nei giorni 30 novembre e 1 dicembre gli Intercity della relazione Roma – Trieste (e viceversa) faranno servizio a Bologna San Ruffillo anziché a Bologna Centrale e subiranno variazioni di orario. Nei giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre gli Intercity Notte della relazione Roma – Trieste (e viceversa) faranno servizio a Bologna San Ruffillo anziché a Bologna Centrale.

I treni Frecciarossa della relazione Roma – Venezia (e viceversa) non fermeranno a Bologna e subiranno un incremento dei tempi di percorrenza fino a 30’. Inoltre, dal 2 al 12 dicembre è prevista una riduzione dell’offerta Frecciarossa che interesserà le fermate di Ferrara e Rovigo.

I canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati.

Sarà potenziato il servizio di assistenza clienti, con presenza di operatori nell’atrio su via de’Carracci, presso Bologna Arcoveggio e lungo il percorso di collegamento fra la stazione centrale e il piazzale Arcoveggio.

RFI, LINEA BOLOGNA – VENEZIA: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Dalle ore 01.20 di sabato 30 novembre (notte 29/30 novembre) alle 01.20 di lunedì 2 dicembre (notte 1/2 dicembre) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà interventi di potenziamento infrastrutturale della linea Bologna – Venezia.

I lavori comporteranno l’interruzione della circolazione ferroviaria fra Bologna Centrale e Bologna Corticella con modifiche al servizio sulla linea Bologna –Venezia, che interesseranno sia il traffico regionale sia quello di lunga percorrenza.

Durante l’attività del cantiere sarà in funzione il piazzale Arcoveggio di Bologna Centrale, con accesso da via de’ Carracci.

In programma, in particolare, attività di impermeabilizzazione del ponte ferroviario su via Bentini a Bologna. Inizialmente verranno rimossi due binari e la relativa massicciata, mentre la linea elettrica sarà disalimentata per garantire la sicurezza del cantiere. Seguirà la posa di speciali guaine impermeabili. Infine, verrà riposizionata l’intera infrastruttura e, al termine dei controlli previsti, la circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente.

Complessivamente saranno circa cento i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici impegnati nel cantiere, con l’ausilio di dieci mezzi d’opera.

Si tratta della seconda fase di un unico progetto di manutenzione e impermeabilizzazione del ponte ferroviario su via Bentini, lungo circa 80 metri, che ospita quattro binari (due della linea Bologna – Padova e due della linea di Cintura riservata ai soli treni merci), una strada pubblica e uno scalo ferroviario. Già completata l’impermeabilizzazione dei due binari della linea di Cintura e dello scalo ferroviario. L’investimento complessivo di RFI è di circa 3 milioni di euro (di cui 1 milione e 300 mila euro per i lavori già eseguiti o di prossima esecuzione).

Per consentire l’attività del cantiere, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre la circolazione dei treni sulla linea Bologna – Venezia subirà modifiche e sarà in funzione il Piazzale Arcorveggio di Bologna, distante circa 800 metri dall’ingresso della stazione di Via de’ Carracci.

Una cartellonistica ad hoc e personale incaricato presente dalle ore 6.00 alle ore 23.00 indicheranno il percorso da seguire che, se effettuato a piedi, richiede circa 15 minuti. Nella stazione di Bologna Corticella RFI attiverà un servizio straordinario di assistenza alle persone a mobilità ridotta.