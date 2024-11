Il “Natale in centro storico” a Modena sarà per i bambini e le famiglie

Anche quest’anno il programma delle iniziative che animeranno il cuore della città sarà curato e gestito da Modenamoremio, società di promozione e valorizzazione del Centro storico di Modena. Si chiama “Natale in Centro Storico” e comprende una ampia rassegna di iniziative che toccheranno buona parte delle piazze e delle vie del centro cittadino.

L’inaugurazione ufficiale della rassegna si terrà, alla presenza del Sindaco e autorità cittadine, venerdì 6 dicembre, alle ore 17.00 e prevede l’accensione delle luminarie seguita da una visita alle varie installazioni con partenza da Largo San Francesco e arrivo in piazza Roma, accompagnata dalla musica della Banda Cittadina ‘Andrea Ferri’ di Modena.

Il programma del “Natale in Centro Storico” 2024 conferma tutte le iniziative ormai tradizionali come luminarie, abeti, installazioni luminose, Trenino dei bimbi, pista di pattinaggio sul ghiaccio, Magie di Natale, Presepi. A queste si affiancano alcune significative novità rivolte in particolare a bambini e famiglie: il “Villaggio di Babbo Natale” in piazza XX Settembre e la “Casa della Befana” in Largo San Francesco.

Sarà infatti un Natale molto pop, nel senso di popolare, dove tradizione e semplicità saranno le chiavi d’interpretazione della maggioranza degli appuntamenti proposti. Sono infatti confermate le tradizionali luminarie e installazioni luminose che addobberanno le vie e le piazze del Centro, i grandi Abeti di Natale nelle piazze principali, l’Accademia del Ghiaccio in piazza Roma col suo ricco programma di appuntamenti, il Trenino dei Bimbi che quest’anno parte dalla stazione in piazza XX Settembre e allunga il suo percorso, e ancora la mostra di Presepi, quest’anno intitolata “Le Botteghe nel Presepe”, proposta in collaborazione con la Camera di Commercio, le casette con le delizie gastronomiche “Magie di Natale”.

Visti i consensi ricevuti ogni anno, anche per il Natale 2024 Modenamoremio prevede l’organizzazione di varie iniziative che coinvolgeranno commercianti del Centro Storico promuovendo commercio e turismo locale.

Un ringraziamento al Gruppo HERA, all’Amministrazione Comunale e ai commercianti del centro della città che hanno contribuito agli allestimenti luminosi per rendere il cuore di Modena più attrattivo e accogliente.

La pista del ghiaccio “Accademia del Ghiaccio” in Piazza Roma è già aperta dal 16 novembre e resterà a disposizione degli utenti fino al 4 marzo includendo anche le iniziative di Carnevale, coinvolgendo le scuole della provincia negli orari di educazione fisica e proponendo un ricco programma di animazioni, compresa la collaborazione con la Polisportiva Fanano. Confermati anche il brindisi di mezzanotte del 31 dicembre e la giornata dedicata ai cosplay.

Il Trenino di Natale sarà attivo dal 7 dicembre al 6 gennaio: tutte le mattine dei giorni feriali sono dedicate alle scuole, mentre sarà aperto a tutti nei weekend, nei pomeriggi dei giorni feriali e tutti i giorni dal 21 dicembre, con un nuovo percorso che coinvolge più punti del centro rispetto all’anno scorso.

Presenti, come sempre, anche le casette natalizie di “Magie di Natale” con caldarroste, dolciumi, vin brulè, crepes, piadine, patate arricciate e altre delizie collocate lungo via Emilia tra Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo Muratori con i gestori che contribuiscono anche al finanziamento di momenti di animazioni per adulti e bambini.

Le novità saranno tante e la più importante riguarderà piazza XX Settembre dove sarà allestito “Il Villaggio di Babbo Natale”, uno speciale spazio completamente riservato ai bambini con casette di legno nelle quali avverranno animazioni, un trono dove Babbo Natale si farà i selfie coi bimbi, una cassetta postale dove i piccoli potranno imbucare le loro letterine, una giostrina e altre sorprese in collaborazione con associazioni di volontariato.

L’altra novità importante che porterà con sé il “Natale in Centro Storico” 2024 è la “Casa della Befana” in largo San Francesco, che con Calle di Luca e Corso Canalchiaro rappresenta un’area del centro storico che si intende recuperare e valorizzare a seguito del rifacimento stradale. Dal 20 dicembre al 6 gennaio verrà allestita una apposita casetta personalizzata presso la quale verranno proposti incontri, animazioni, letture animate, momenti musicali e altre iniziative rivolte a bambini dai 6 anni in giù.

Non potevano mancare poi i Presepi: il Presepe Ritrovato, sottoposto a un’accurata manutenzione da parte dell’Associazione ‘Gli Amici del Corni’ sarà riproposto in piazza Grande, mentre sotto all’abete di piazza Roma sarà allestito il presepe realizzato dagli studenti del corso di “Design della Ceramica” del liceo artistico “A. Venturi”; ma soprattutto all’Ex Albergo Diurno si potrà visitare la mostra “Le Botteghe nel Presepe: da sempre testimonianza viva del territorio”, splendida collezione di presepi realizzati dalla bottega d’arte napoletana Cantone & Costabile, di proprietà della Camera di Commercio, introdotta dai testi del giornalista Luca Bonacini e della prof.ssa Graziella Martinelli Braglia, storica dell’arte. La mostra abbinerà le opere scultoree a pubblicazioni rare sul tema fornite da libreria Grandangolo.

Infine, al già ricco programma si aggiunge un’innovativa proposta che andrà a impreziosire Piazza Mazzini nei giorni dal 20 al 24 dicembre intitolata “Il Regalo Immaginario”. Si tratta di un’installazione costituita da una cabina interattiva che, utilizzando I.A. e tecnologia avanzata, consente ai visitatori un’esperienza immersiva, un momento originale e divertente, nel quale, attraverso l’utilizzo di un totem di interazione multimediale, le persone potranno esplorare il concetto di ‘regalo immaginato’ e creare un proprio messaggio digitale, con la propria immagine e con l’intervento della fantasia, e inviarlo a una propria persona cara, ovviamente a carattere natalizio.

Nei giorni del 7 e 8 dicembre, sotto i portici di Piazza Grande, la 79^ rassegna di editoria modenese “Libriamodena”, portici che ospiteranno poi, dal 14 al 24, “Sogni di Natale”, mercatino organizzato dall’Associazione Mercantico.

L’evento realizzato in collaborazione col Club Motori di Modena, si sposta di data e di luogo, diventando la “Befana del Club dei Motori” il 6 gennaio in Largo San Francesco e Calle di Luca.

È dovuto un ringraziamento a BPER Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, USCO, Giannone – Cappellini & Partners e Vania Franceschelli per gli abeti di Natale collocati nelle diverse piazze, a Teknoedil srl e Nuova Neon per la Natività di piazza Mazzini e l’installazione di piazzale Natale Bruni. Le decorazioni sotto gli abeti sono curate da Free’n’joy.

Il “Villaggio di Babbo Natale” è realizzato in collaborazione con To Get e S.D.C. di Degli Innocenti Adriano, mentre per la “Casa della Befana” è stato essenziale il sostegno di MAFIN Group e del ristorante Vitto – Trattoria Italiana.

Il progetto del Trenino è sostenuto dal marchio Tradizione e Sapori della Camera di Commercio, Roadhouse e Maily. Un ringraziamento a Flover per la fornitura di casette e allestimento del verde nelle piazze del centro.

L’installazione “Il Regalo Immaginario” è un’idea di Maecenas realizzata col contributo di Lettera F Group.

Il programma completo e l’elenco dei negozi associati a Modenamoremio, che contribuiscono ad arricchire il centro della nostra città, sono consultabili anche su www.modenamoremio.it