I-city rank 2024, Bologna fra le 8 città “full digital” d’Italia

“È davvero una grande soddisfazione vedere riconosciuta Bologna fra le 8 città “full digital” d’Italia da parte di forumPA nella classifica di i-city rank 2024.

Il report di forumPA analizza 3 dimensioni della trasformazione digitale e Bologna riceve il punteggio più elevato su ben 2 di queste 3 aree tematiche, ovvero ‘Città connesse’ e ‘Comuni aperti’.

Sulla dimensione ‘Comuni aperti’ viene premiato il numero di follower e il grado di aggiornamento dei principali canali social (Facebook, X, YouTube, Instagram), a cui Bologna ha aggiunto anche il canale WhatsApp, Telegram e di recente il sistema Alert System.

L’Amministrazione ha puntato con decisione sulla comunicazione multicanale e questo ha permesso di consolidare una abitudine di rapporto con i cittadini per informarli e interagire su temi specifici come l’andamento dei cantieri. Questa modalità è stata molto utile anche in occasione della emergenza alluvionale.

Incidono sul risultato di Bologna poi, il forte sostegno agli OpenData, in termini di numerosità e aggiornamento dei dati aperti e pubblici, nonché la presenza di diverse App municipali per supportare i cittadini: dai servizi turistici, ai servizi educativi, scolastici e sociali.

Sulla dimensione ‘Città connesse’ viene premiato l’impegno che l’Amministrazione ha dedicato alla infrastrutturazione della città a partire dalle reti digitali; si fa quindi riferimento alla presenza della fibra ottica (tasso di cablatura della città) e alla qualità della copertura delle reti mobili e insieme a questi la massiccia diffusione del wifi pubblico in città (Bologna WiFi) utilizzato anche per analizzare i flussi in città e i luoghi più frequentati.

A questo si aggiungono gli interventi specifici che la città ha realizzato su reti di servizio come la rete semaforica intelligente, i servizi di infomobilità, l’automazione nel conferimento dei rifiuti (carta smeraldo), la gestione dell’illuminazione pubblica.

Anche sulla terza dimensione ‘Amministrazioni digitali’ Bologna non è prima ma riceve un’ottima valutazione, grazie alla forte diffusione di servizi digitali offerti tramite i siti comunali, sia per informare (cittadini, professionisti e imprese) rispetto ai servizi presenti e alle modalità di accesso anche digitale per interagire con gli uffici (prenotazioni e presentazione delle richieste di servizio).

Inoltre tutti i servizi vengono erogati in conformità con gli standard nazionali, fruendo delle piattaforme SPID/CIE, PagoPA, AppIO”.