Dal 1 dicembre arriva Natale a Rubiera

Per il terzo anno consecutivo Rubiera è pronta per trasformarsi nel luogo perfetto per gli amanti del Natale. Per tutto il mese di dicembre, il centro storico Rubiera e la via Emilia ospiteranno l’ampio cartellone di iniziative ‘Natale a Rubiera’ per attendere l’arrivo del Natale divertendosi con tutta la famiglia.

Il filo conduttore di questa terza edizione è senz’altro il coinvolgimento a 360 gradi delle realtà del territorio, non in quanto fruitori della manifestazione, ma come parte integrante e attiva di Natale a Rubiera. Il grande presepe del Comune realizzato artigianalmente, le visite guidate dedicate alla scoperta delle opere architettoniche del territorio, le attività organizzate dalle associazioni locali per i più piccoli, gli spettacoli teatrali e l’acetaia comunale sono solo alcuni esempi della sinergia che lega il Comune e le realtà locali. A partire da domenica 1° dicembre Rubiera si trasformerà in un magico luogo natalizio con un ricco programma di eventi, momenti musicali, il primo festival della zampogna, mostre mercato enogastronomiche e artigianali, conferenze e degustazioni di prodotti tipici che celebrano la vocazione enogastronomica del territorio rubierese.

Domenica 1° dicembre, dopo aver visitato il presepe e l’albero di Natale, i più piccoli potranno portare la propria letterina a Babbo Natale, esplorare le vie di Rubiera a bordo del trenino o scattare foto ricordo con tutta la famiglia nel Christmas Snow Globe Foto Book. Domenica 1° dicembre sarà anche possibile ascoltare il Faith Gospel Choir, che si esibirà per le vie della città e canterà durante l’illuminazione del presepe e dell’albero di Natale (ore 17.00). Chi visiterà i mercatini non potrà mancare allo spettacolo “Arzilli alla riscossa” a cura di AUSER (Teatro Herberia, ore 16.00), mentre al tramonto sarà possibile godersi lo spettacolo dell’accensione delle luminarie.

Mentre sabato 7 dicembre verrà inaugurata la mostra fotografica curata dal Gruppo Fotografi di Rubiera “La strada” (ore 11.00, Biblioteca comunale Urceo Codro), nel pomeriggio sarà possibile visitare assieme ad Andrea Violi la Corte Ospitale, un complesso monumentale del XVI secolo adibito negli anni 2000 a polo culturale, a seguito di un attento restauro (sabato 7, sabato 21 e sabato 28 dicembre ore 15.00 e 16.15. Gradita la prenotazione ad urp@comune.rubiera.re.it o allo 0522 622209). Se domenica 8 dicembre verrà ufficialmente acceso l’albero di Natale (ore 11.00) e alle ore 17.30 i Din Down porteranno al Teatro Herberia il musical “Fusione di colore – Mamma mia!” (ingresso a pagamento), sabato 14 dicembre sarà possibile trascorrere una serata in musica con la rassegna di canti natalizi a cura della corale della Parrocchia di San Faustino, la Corale della Parrocchia di Rubiera e la Corale dell’Unità Pastorale di Quattro Castella (Pieve romanica di San Faustino ore 21.00).

Dopo il successo dello scorso anno, a Rubiera tornano anche i Mercati dell’Avvento, curati con Vitaliano Biondi per Arvales Fratres, con un vasto programma di iniziative dedicate al Natale. Durante le domeniche del 15 e 22 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 17.30, sarà possibile seguire iniziative dedicate alla celebrazione del territorio, alle sfide culinarie tra prodotti tipici reggiani e modenesi, alle tradizioni locali. In programma, La capra che suona, primo festival della zampogna, approfondimenti culturali sulla lingua e sul nostro dialetto, canti, musica, degustazioni, momenti di gioco per i più piccoli e il terzo Palio Ippico di Rubiera: la sfrenata corsa dei cavalli a dondolo. Inoltre sarà possibile trovare un’ampia offerta di prodotti enogastronomici, d’artigianato di qualità, bric a brac e vintage.

Le due domeniche sono un’occasione unica per conoscere la gastronomia locale, ma anche quella dei territori circostanti. Durante le Epuloniae, feste dei gaudenti e dei ghiottoni di Reggio e Modena, sarà possibile assistere a sfide tra esperti del settore e scoprire le differenze culinarie tra famosi piatti locali reggiani e modenesi. La prima Epuloniae del 15 dicembre sarà dedicata al dolce di Natale per eccellenza: il panettone. Il Maestro Gianluca Borlenghi del Forno Borlenghi di Colorno ne racconterà la storia e offrirà una degustazione (domenica 15, ore 10.00). Se la seconda Epuloniae, Strutto struggente, metterà invece al centro un’eterna sfida, quella tra gnocco fritto di Modena e di Reggio Emilia, nella gara presieduta dal sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro (domenica 15, ore 11.30), la terza e ultima Epuloniae riguarderà l’ombelico di venere: cappelletto o tortellino. Emanuele Cavallaro presiederà anche questa gara in cui si sfideranno il cappelletto dell’Associazione del Cappelletto Reggiano e Pause Atelier dei Sapori e il tortellino modenese (Oratorio della Santissima Annunziata domenica 22 ore 11.00). Per l’occasione verrà offerta una degustazione guidata. Accanto alla proposta di tipicità locali e di prodotti d’artigianato di qualità, sarà possibile scoprire le specialità gastronomiche di Neuligen, città tedesca gemellata con Rubiera.

A Rubiera non potrà mancare un focus sull’ Aceto Balsamico Tradizionale, un alimento d’eccellenza unico al mondo che merita di essere conosciuto e consumato: ai Mercati dell’Avvento sarà presente anche la Confraternita dell’Aceto Balsamico che darà possibilità ai visitatori di degustare i loro pregiati aceti e di prendere parte a visite guidate all’Acetaia Comunale (domenica 15, dalle ore 10.00). A Rubiera ci sarà anche la possibilità di degustare il tradizionale gnocco fritto e la polenta, che verranno preparati e serviti da Avis.

Cosa sarebbe il Natale senza musica? Durante le domeniche dei Mercati dell’Avvento sarà possibile sentire un suono unico e originale: quello delle zampogne. Il 15 e 22 dicembre 2024, il musicologo, polistrumentista e liutaio Paolo Simonazzi ed il polistrumentista Emanuele Reverberi passeggeranno per il centro suonando il loro singolare strumento, ma non solo. Per la prima volta a Rubiera arriva “La capra che suona”, il festival della zampogna per scoprire questa lunga tradizione musicale, praticata da numerosi musicisti popolari, depositari di un ricco patrimonio di canti e di suoni a cura di Simonazzi ed Emanuele Reverberi con Antonio Giordano, zampogne da Salerno; Paolo Napoli, ciaramelle e zampogne dal Pollino; Nicola Canovi, cornamusa

nell’ Oratorio Santissima Annunziata, (via Emilia Est – domenica 15, dalle ore 14.30 alle 16.30). Domenica 15 dicembre alle ore 11 si unirà alle celebrazioni natalizie anche l’Herberia Band, amatissimo gruppo musicale di Rubiera, che intratterrà i visitatori con melodie di Natale anche in occasione dell’espressione degli auguri di Natale da parte dell’amministrazione comunale a tutta la cittadinanza e agli ospiti (sabato 21 ore 11.00).

Ai Mercati dell’Avvento anche i più piccoli potranno divertirsi e trascorrere momenti indimenticabili, come conoscere e passeggiare con gli asinelli di Asini di Reggio Emilia di Massimo Montanari ed Eugenia Dallaglio (domenica 15 e 22 dalle ore 14.00). Bambini e bambine potranno partecipare alla Christmas School Decoration, la grande caccia al tesoro per le vie e le vetrine del centro storico organizzata dall’APS Genitori Rubiera in collaborazione con i Commercianti del Centro Storico (domenica 22, ore 10.30), o divertirsi allo spettacolo teatrale e di figura con burattini di Gianni Franceschini “La notte dei regali” (domenica 15, ore 16.00; da 3 anni, Teatro Herberia, ingresso libero). Quest’anno sarà inoltre possibile imparare a fare bellissimi biglietti di Natale grazie al laboratorio dei biglietti di Natale in bella calligrafia a cura di Aldo Iotti (domenica 15 e 22 ore 10.00; Biblioteca comunale Urceo Codro, gradita prenotazione a urp@comune.rubiera.re.it o allo 0522622209)

Il confronto Reggio Modena proseguirà anche nei numerosi eventi culturali in programma. Con i rappresentanti di Lengua Medra si parlerà di dialetti in occasione dell’evento “Dalle lingue del paradiso ai linguaggi perduti” a cui seguirà una disfida di dialetto reggiano (Biblioteca comunale Urceo Codro, domenica 15, ore 16.30). Si parlerà di dialetto anche in occasione dell’iniziativa dedicata a Sandrone insieme all’attore e autore teatrale Antonio Guidetti. Sandrone è la maschera tradizionale della città di Modena. Sembrerebbe, infatti, che l’origine di questa maschera si debba far risalire ai territori reggiani: come attestano i libri dedicati ai burattini, fu Giulio Preti, nato a Rolo nel 1804, a donare personalità a Sandrone e a creare le maschere di Pulonia e Sgorghiguelo (domenica 22 dicembre, ore 15).

Per quanto riguarda le iniziative dedicate agli adulti, quest’anno sarà possibile incontrare il famoso attore, doppiatore, conduttore televisivo e regista italiano Neri Marcorè, in occasione dell’evento a cura di Arci Reggio Emilia e del Comune di Rubiera nella rassegna Autori in prestito (domenica 15, ore 18.30, Teatro Herberia, ingresso libero), oppure ascoltare la presentazione del libro di Massimo Montanari e Gigi Cavalli Cocchi “A spasso con Nello” (domenica 22, ore 14.00). Per chi fosse interessato, l’architetto Wainer Zannoni organizzerà delle visite guidate alla Pieve di San Faustino e alla Chiesa di Sant’Agata (domenica 22, ore 14.30).

Per ultimo, ma non per importanza, a Rubiera tornerà per la terza edizione il tanto amato Palio Ippico della città di Rubiera, una “sfrenata” corsa dei cavalli a dondolo a cura di Zero Beat e della Compagnia degli Spavaldi (domenica 22 dicembre, ore 15.30).

Il programma di Natale a Rubiera non finisce qui: sono in programma diversi altri eventi, come lo spettacolo a cura della Scuola dell’Infanzia Figlie di Gesù “Spettacolo di Natale cercasi!!!” (mercoledì 18, ore 20.00), l’esibizione della corale Giuseppe Savani di Carpi “Natale in coro” (giovedì 19, ore 21.00); gli auguri di Natale della Croce Rossa Italiana di Rubiera (sabato 21, ore 9.00).

Informazioni: Comune di Rubiera, Sportello Unico dei Cittadini tel. 0522 622209

e-mail urp@comune.rubiera.re.it

facebook: comunedirubiera