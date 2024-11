Al Teatro Dehon di Bologna Jonathan Canini con lo spettacolo “Vado a vivere con me”

Al Teatro Dehon di Bologna sabato 30 novembre ore 21 in scena per la prima volta in Emilia-Romagna il comico toscano Jonathan Canini con il nuovo spettacolo “Vado a vivere con me“, scritto e diretto in collaborazione con il conduttore e autore televisivo Walter Santillo.

Attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure, il comico toscano Jonathan Canini racconta che quando lasciamo il “nido” curato e coccolato dei genitori per andare a vivere da soli, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare…

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.