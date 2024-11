Reggio Emilia: laboratori di Farmacia ed Ematologia: una GRA(n)DE squadra

Il Grade ha consegnato un’importante donazione che riguarda tutti i pazienti del CORE.

La fondazione ha scelto di devolvere 11.320 euro per un servizio importante dell’Ospedale reggiano: sono stati infatti donati due nuovi macchinari e i materiali di consumo che saranno necessari per il loro funzionamento nei prossimi 4 anni al laboratorio di Farmacia del Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia, specializzato nella preparazione di farmaci galenici per terapie personalizzate.

Afferma Valeria Alberti, direttrice generale di Grade: “Da quando è stato inaugurato IL CORE, la Fondazione si spende anche su progetti che coinvolgono l’intero settore oncoematologico del Santa Maria Nuova e non solo. Con il sostegno ai laboratori farmaceutici siamo consapevoli di compiere una scelta che avrà una ricaduta positiva per tutti i pazienti”.

L’Area Laboratori di Farmacia dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia allestisce terapie personalizzate e i farmacisti sono sempre alla ricerca di nuove formulazioni e progetti per ampliare e migliorare le opportunità di cura dei pazienti.

“Questo è possibile – spiegano i farmacisti dell’Area Laboratori Ausl – grazie alla continua collaborazione tra farmacisti, clinici ed infermieri. La storia che vi raccontiamo riguarda la proficua collaborazione tra i Laboratori di Farmacia e la Struttura Complessa di Ematologia, che da anni lavorano insieme per garantire la migliore qualità di cura per i pazienti: nel corso del tempo sono state messe in campo tante idee, realizzati tanti progetti ed ora, grazie al supporto della Fondazione Grade, siamo ancora più grandi. Potremo ampliare e rendere più performante la produzione di gel orali, collutori e creme medicate, destinati ad alleviare i sintomi di alcune complicanze severe della chemioterapia e radioterapia nei pazienti ematologici, ma non solo. Grazie a questi strumenti avremo anche la possibilità di progettare nuove miscele per un trattamento sempre più efficace, mirato e personalizzato delle complicanze cutanee e delle mucose.

Grazie al Grade sono stati acquisiti due strumenti fondamentali per la produzione di medicamenti e farmaci galenici. Una nuova Planetaria Professionale, che consente una miscelazione avanzata delle soluzioni, ed un Mixer Farmaceutico Elettronico, che permette di effettuare preparazioni galeniche semisolide di alta qualità (in forma di creme, gel orali, unguenti), garantendo la sicurezza del prodotto finale, nel rispetto delle più stringenti Norme di Buona Preparazione dei farmaci.

Un particolare ringraziamento va al Presidente della Fondazione, Dottor Francesco Merli ed al suo fidato collaboratore, Dottor Stefano Botti, che hanno creduto fin da subito in questo progetto. Il nostro Laboratorio ora è più GRA(n)DE”.