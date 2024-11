Ieri nel tardo pomeriggio, in piazzale Europa a Reggio Emilia, un incendio ha distrutto un camper danneggiando sei autovetture parcheggiate nei d’intorni. Sul posto, allertati dai vigili del fuoco che stavano lavorando con quattro squadre, la Polizia locale e i Carabinieri. Cause in corso di accertamento, potrebbe trattarsi di dolo: al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona.