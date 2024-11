La sicurezza urbana tra prevenzione e pianificazione, il 28 e 29 novembre un convegno a Palazzo d’Accursio

Progetti per la prevenzione e in risposta ai problemi di criminalità, di violenza e di vandalismo, sviluppati negli anni dalle città del Forum Italiano ed Europeo per la Sicurezza Urbana, secondo linee di intervento che collegano la riqualificazione urbana all’utilizzo degli spazi pubblici come luogo di incontro, di relazione sociale e di scambio tra generazioni e tra culture.

Spesso i conflitti nell’uso degli spazi pubblici sono frutto di una visione frazionata della città e di una errata pianificazione urbana che non ha preso in considerazione importanti aspetti sociali ed economici, come l’animazione del territorio, il suo utilizzo, la gestione e il controllo.

Lavorare sulle relazioni e sulle interazioni generazionali comporta anche la necessità

di riflettere in maniera adeguata sui giovani, sugli adolescenti, sull’età in cui il rapporto con la legge e con la legalità è più critico, ma ancora tutto da costruire. La prevenzione nei prossimi anni non può che essere pensata e realizzata

attraverso la piena partecipazione dei giovani, troppo spesso attribuiti di qualità negative e di scarsa attenzione da parte delle politiche pubbliche.

Occorre sviluppare un modello di cittadinanza attiva che preveda il coinvolgimento diretto dei cittadini, e dei più giovani in particolare, nelle politiche di sicurezza, attraverso nuove forme di educazione alla legalità e alla convivenza e la condivisione dei valori di giustizia e di democrazia.

Di questi temi si parlerà giovedì 28 dalle 16.30 alle 18.30 e venerdì 29 novembre dalle 15 alle 17, in sala Tassinari a Palazzo d’Accursio, al convegno “La sicurezza urbana tra prevenzione e pianificazione”.

Per il Comune di Bologna, giovedì 28 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, nell’ambito di “Security by Design: studi di caso per analizzare il rapporto tra sicurezza e urbanistica” interverrà Veronica Ceruti, direttrice Area educazione, istruzione e nuove generazioni, relatrice con altri esperti del settore.

Venerdì 29 novembre, dalle 15 alle 17, nel contesto di “Gruppi giovanili tra disagio, violenza e prevenzione: il ruolo delle città”, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, interverrà l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, insieme ad assessori alla Sicurezza Urbana di altri comuni d’Italia.