Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il 3 dicembre evento al Forum Monzani

«Celebrare il 3 dicembre significa sensibilizzare la società sul tema della disabilità attraverso testimonianze ed esempi concreti che possano sorprendere ed emozionare, ma significa anche contribuire a far entrare le persone con disabilità nelle nostre vite, trasformando le diversità in opportunità».

Lo afferma il presidente della Provincia di Modena presentando “La relazione oltre l’inclusione”, l’evento gratuito ad ingresso libero che si terrà martedì 3 dicembre alle ore 15,00 al Forum Monzani di Modena in via Aristotele, 33 promosso dal Tavolo provinciale di coordinamento sulla disabilità per sensibilizzare e condividere esperienze di fragilità in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre in tutto il mondo.

Per Gianni Ricci, che presiede il Tavolo «l’obiettivo resta quello di passare da una società del Noi e gli Altri ad una società del Noi ed è questo che ci ha spinti a promuovere questo evento, organizzato dal Tavolo di coordinamento della disabilità, istituito da Prefettura, e che vede coinvolte soggetti istituzionali come la Provincia di Modena, l’arcivescovado, il Comune di Modena, ma anche il Centro servizi del volontariato, proprio per perseguire questo intento».

L’evento prevede le testimonianze dirette di atleti paralimpici, di persone con disabilità e associazioni, ma anche l’esibizione della band Rock’n Rulli e la proiezione del cortometraggio “I miei anni diversi” del regista Francesco Zarzana.

Il Tavolo di coordinamento sulla disabilità si è costituito lo scorso 22 maggio con l’obiettivo di censire le esperienze presenti sul territorio rispetto alle diverse tipologie di disabilità, fungere da osservatorio per la raccolta delle istanze territoriali, individuare le criticità ed i benefici che le persone con disabilità e le loro famiglie incontrano in ambito sanitario, scolastico, nelle attività del tempo libero e del lavoro, sperimentare progetti utili a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, sostenere e valorizzare analoghe iniziative già avviate da terzi, laddove ritenute valide e meritorie, condividere azioni e proposte volte ad uniformare la realtà territoriale ed i servizi offerti alle persone con disabilità.