GdF in autodromo a Imola con 150 studenti per la legalità economico-finanziaria

I finanzieri della Compagnia di Imola hanno incontrato, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, circa 150 studenti per un appuntamento con le Fiamme Gialle sul tema della legalità economico – finanziaria.

Dopo i saluti iniziali del Sindaco di Imola, Marco Panieri e del Direttore Generale dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, i ragazzi appartenenti alle classi degli Istituti secondari di primo grado, hanno potuto accrescere la propria consapevolezza circa l’importanza dell’attività svolta dal Corpo a contrasto degli illeciti economico – finanziari e dei relativi benefici sociali in termini di convenienza collettiva. I relatori, infatti, hanno offerto una presentazione digitale basata su immagini e filmati che hanno catturato l’attenzione dei giovani alunni soprattutto in relazione alle attività di servizio svolte dalla Guardia di Finanza.

Durante la prima parte dell’intervento sono stati illustrati tutti i comparti, inclusi quelli speciali, che compongono la famiglia delle Fiamme Gialle; successivamente, affrontando il tema delle origini del Corpo, anche in occasione del 250° anniversario dalla sua fondazione, è stata rimarcata l’importanza dei valori tramandati nel corso dei secoli e della passione che ha sempre contraddistinto i finanzieri.

La seconda parte dell’incontro è stata incentrata sugli obiettivi operativi perseguiti dal Corpo e, quindi, la tutela delle entrate, della spesa pubblica e la lotta alla criminalità economico-finanziaria, cercando di trasmettere agli studenti, in termini molto semplici, il significato di alcuni dei concetti più rilevanti come il “riciclaggio”, “la corruzione”, l’”evasione fiscale” ecc.

L’incontro, il cui apprezzamento è stato dimostrato dalle molteplici domande effettuate dagli studenti ai relatori, è terminato con l’illustrazione dell’attività di reclutamento e, a seguire, con una rappresentazione pratica a cura del personale specializzato del Servizio cinofili della Guardia di Finanza, che ha simulato un intervento operativo finalizzato alla ricerca di droga e di banconote appositamente occultate dai militari.

L’organizzazione di incontri con alunni e studenti rappresenta un metodo efficace tanto per avvicinare sempre più i giovani alle Istituzioni quanto per diffondere il concetto di “sicurezza economico e finanziaria”, affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico – finanziaria e accrescere la consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, in ambito nazionale e internazionale, per la crescita, lo sviluppo economico e il benessere del Paese.