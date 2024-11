Emilia Centrale, sopralluogo sul nodo idraulico a Bagnolo in Piano per verificare lo stato della rete idraulica consortile

Il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha approvato, in occasione dell’ultima seduta, il Bilancio Preventivo 2025, dove si evidenziano un incremento dei lavori finanziati con fondi pubblici (UE, Stato, Regione) che superano complessivamente la soglia dei 18 milioni di euro per interventi in montagna e pianura e dei costi complessivi, comprendenti anche i lavori finanziati con fondi pubblici, che toccano la soglia di 49 milioni di euro.

Nella relazione di bilancio, illustrata dalla dirigente amministrativa Federica Rinaldi affiancata dal direttore generale Domenico Turazza, si evidenzia che un gettito sarà destinato a finanziare l’aumento dei costi tecnici, pari a 340 mila euro, per la gestione delle opere di bonifica e per la realizzazione di nuove opere con fondi consortili; si provvederà inoltre a coprire i maggiori costi per il personale, stimati in 318 mila euro e dovuti al rinnovo del CCNL, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. I costi della gestione corrente (manutenzione ordinaria, personale, spese di energia, ecc.) superano complessivamente i 31 milioni di euro.

Durante l’assemblea si è discusso inoltre della recente alluvione dovuta alla rottura delle arginature di corsi d’acqua naturali (Crostolo, Canalazzo Tassone e Cavo Cava: corsi d’acqua in gestione ad AIPo) che ha colpito, in particolare, i Comuni di Cadelbosco di Sopra e Gualtieri: Paola Zanetti, dirigente Area Ambiente e Gestione Reti del Consorzio, ha presentato in merito una dettagliata relazione tecnica e mostrato un filmato, predisposto dal Consorzio, che illustra le attività messe in campo ed i danni accertati al reticolo di bonifica per lo smottamento delle arginature dei canali consortili che hanno subito questa eccezionale ondata di piena.

“La convocazione del nostro Cda presso il Centro Operativo delle Rotte, a Bagnolo in Piano, non è una scelta casuale – ha sottolineato Lorenzo Catellani, presidente dell’Emilia Centrale –: il nodo idraulico delle Rotte è inserito nell’area che ha maggiormente risentito dell’alluvione dello scorso 20 ottobre finendo in buona parte allagata. Pertanto abbiamo voluto, insieme ai nostri Consiglieri, effettuare un sopralluogo per verificare lo stato delle infrastrutture di bonifica ed irrigazione, i cui danni subiti sono significativi, ma fortunatamente non irreparabili”.