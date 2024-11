Domani a Modena tavola rotonda di Confcommercio “Rivitalizzare il commercio per rigenerare le città”

“Rivitalizzare il commercio per rigenerare le città” è il titolo della tavola rotonda organizzata da Confcommercio per domani, 28 novembre, alle ore 18.00, presso l’auditorium di via Piave, 125, a Modena.

L’incontro si propone di affrontare sfide ed opportunità emergenti nei centri storici e nelle periferie, sempre più segnati da spopolamento, impoverimento commerciale e perdita di identità, insicurezza e sfilacciamento delle relazioni.

Un confronto tra esperti, amministratori e rappresentanti delle imprese, volto ad identificare direttrici, strategie e strumenti concreti capaci di rilanciare il tessuto economico locale e di valorizzare il ruolo urbano delle attività economiche di prossimità, a partire dal commercio, anche alla luce della recente legge regionale sugli hub urbani e di prossimità.

Aprirà i lavori Carlo Sangalli, Presidente Nazionale Confcommercio e, dopo il saluto introduttivo di Tommaso Leone, Presidente provinciale dell’Associazione, la tavola rotonda, coordinata da Alberto Crepaldi, Segretario Generale di Confcommercio Modena, entrerà nel vivo con gli interventi dei quattro partecipanti: Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena; Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Emilia Romagna; Ivano Ruscelli, esperto di city town management e Paolo Testa, responsabile nazionale Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana Confcommercio.