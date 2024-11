Deve scontare oltre 4 anni di carcere: identificato ed arrestato a Bologna

La Squadra Volante del Commissariato Due Torri San Francesco, ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo nigeriano, irregolare sul territorio nazionale.

Nello specifico nella giornata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio esteso nei pressi dei “Giardini Fava” e vie limitrofe, a seguito di diverse segnalazioni giunte da parte della cittadinanza, gli Agenti controllavano un soggetto, già noto, che sostava su di una panchina all’interno del parco.

L’uomo, di 36 anni, risultava privo di un qualsiasi documento di riconoscimento identificativo ed attestante la propria posizione sul territorio nazionale, motivo per il quale veniva condotto presso la locale Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

Da accertamenti, l’uomo risultava avere in atto un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 20 novembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ferrara, con il quale veniva disposta la carcerazione per l’espiazione della pena di 4 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione e una multa pari a 5400 euro per diverse rapine e reati in materia di stupefacenti.

Notiziato il P.M. di turno, gli operatori conducevano il cittadino nigeriano presso la locale casa circondariale.