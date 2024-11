Allagamento di una cabina Enel: blackout in buona parte del centro storico di Reggio Emilia

Questa notte alle ore 2:30, i Vigili de fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti in via Emilia Santo Stefano al numero 6 per l’allagamento di una cabina Enel interrata, dovuto ad una rottura di un tubo d’acqua potabile. I pompieri hanno aspirato circa 1.5 mt acqua con diverse elettro-pompe per permettere ai tecnici Enel di ripristinare il blackout, presente in buona parte del centro storico. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, nonché i tecnici Enel e Ireti.