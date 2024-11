28enne autrice di una rapina arrestata dalla Polizia a Reggio Emilia

Ieri pomeriggio gli operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, sono intervenuti in via Emilia Santo Stefano a seguito della segnalazione di un 61enne reggiano residente in quella via che, impegnato in un’attività di trasloco, aveva temporaneamente lasciato alcuni effetti personali nell’androne del palazzo. Due donne, approfittando di un momento di distrazione, hanno asportato alcuni beni dell’uomo, tentando di allontanarsi. Il 61enne, accortosi dell’azione delittuosa ha cercato di fermare una delle donne che per guadagnarsi la fuga lo ha ferito ad una mano.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori delle Volanti intercettavano e bloccavano la donna, una 28enne residente a Roma ma di fatto domiciliata a Reggio Emilia, con precedenti per reati contro il patrimonio. Sulla base di quanto ricostruito e al termine degli opportuni accertamenti di rito, la 28enne è stata tratta in arresto per l’ipotesi di reato di rapina aggravata e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio di convalida.