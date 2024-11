Per uno shopping consapevole e solidale NuovaMente … “Che borsa!”

In Via Bodoni, 3 (laterale di Via Kennedy), la nostra sede di Reggio Emilia propone uno spazio nel quale viene raccolto diverso materiale che la cittadinanza dona gratuitamente: mobili, elettrodomestici, stoviglie, libri, giocattoli, vestiti, accessori, biciclette, materassi, oggettistica varia.

L’intento di NuovaMente è quello di recuperare, aggiustare, rielaborare, ridando vita, quanto riceviamo, mettendo “nuovamente” tutto ciò in circolo e a disposizione di chiunque lo desideri.

I poveri, le persone in difficoltà, gli emarginati sono al centro del progetto. Quanto riusciamo ad ottenere permette il sostentamento delle attività e il reinserimento delle persone in difficoltà, fragili che possono sperimentarsi in attività lavorative, di relazione e socializzazione.

Tra gli obiettivi c’è anche quello di modificare, in meglio, i nostri stili di vita risparmiando, non buttando via quanto può essere reso utile, recuperare, riparare, aggiustare … azioni e atteggiamenti che ci richiamano alla necessità di adottare uno stile più sobrio ed essenziale, oltre che più “solidale” con i più poveri. Alcune volte all’anno NuovaMente propone piccoli eventi per portare avanti, in diverse forme e modalità, questi valori, coinvolgendo la cittadinanza e le realtà sociali del territorio.

Anche quest’anno proporremo l’evento legato alle borse di abbigliamento.

Nei giorni di giovedì 28 novembre (dalle 9.00-12.30 e dalle 14.00 alle 18.30), venerdì 29 novembre (14.00 – 18.30) e sabato 30 novembre (dalle 9.00 alle 12.30) durante l’apertura della sede al pubblico, proporremo una iniziativa legata ai vestiti: “Che borsa!”.

All’ingresso ci sarà la possibilità, con una piccola offerta (15 euro cadauna), di avere una borsa realizzata a mano da operatori, volontari e ragazzi con disabilità in attività laboratoriali di sartoria. Con la borsa i clienti entreranno nello spazio destinato all’evento iniziando la loro esperienza di shopping, con la possibilità di riempire completamente la borsa di abbigliamento ricercato, preparato e allestito con cura e dedizione, senza costi aggiuntivi.

La presenza di altre realtà sociali (tra le quali l’Università 21 e il Centro di Ascolto Caritas parrocchiale “Madre Teresa”) che accompagneranno il personale della nostra Associazione nei giorni dell’evento, è uno degli aspetti più significativi e di grande valore e i clienti saranno coinvolti nell’esperienza e testimonianza dei valori portanti della propria mission.