La Polizia provinciale di Reggio Emilia impegnata a Modena presso la Fiera ornitologica

La Polizia Provinciale di Reggio Emilia è stata impegnata, lo scorso fine settimana, a Modena Fiere in occasione della Rassegna ornitologica internazionale di Reggio Emilia. A seguito della chiusura del polo fieristico di Reggio Emilia, la storica Fiera ornitologica di Reggio Emilia – una delle più importanti a livello internazionale organizzata da più di 80 anni dalla Società ornitologica reggiana – è infatti stata costretta a emigrare oltre Secchia.

Proprio in virtù dell’altrettanto lunga esperienza maturata nei tanti anni in cui si è occupata dei controlli all’esposizione reggiana, la Polizia provinciale di Reggio Emilia è stata contattata da quella di Modena per contribuire alle operazioni di vigilanza: una richiesta di collaborazione che rientra in un disegno più ampio di condivisione di esperienze e risorse, utile a fronteggiare esigenze sempre maggiori di servizi da erogare con standard sempre più complessi.

Una pattuglia della Polizia provinciale di Reggio ha quindi collaborato, lo scorso fine settimana, con i colleghi di Modena e con i Carabinieri forestali per controllare la grande quantità di espositori e di esemplari radunatisi da tutta Europa ai padiglioni di Modena Fiere, partecipando anche al sequestro di 66 uccelli su cui si indaga per furto. E al taglio del nastro per l’inaugurazione della prestigiosa rassegna è stata chiamata anche l’agente della Polizia provinciale di Reggio, Alice Botti.