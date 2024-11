Insediato a Castelvetro il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, le prime proposte dei nuovi eletti

Si è insediato in Comune a Castelvetro il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, con la proclamazione degli eletti e la nomina delle cariche. Per un giorno i “consiglieri adulti” hanno ceduto gli scranni ai 30 rappresentanti dei ragazzi, due per ogni classe delle scuole medie.

Alla carica di sindaco è stato eletto Jacopo Mezzanotte, mentre il vicesindaco sarà Sofia Bartolacelli. Assessori sono stati nominati: Vito Di Maida ad ambiente ed ecologia (vice Delia Maddalena Forni); Samuela Simonini a scuola, cultura e spettacolo (vice Noemi Bernabei); Giulia Becchi (vice Lorenzo Mezzacqui) a giochi, sport e divertimento; Sofia Bartolacelli (vice Caro Sourbron) a solidarietà, salute e sicurezza stradale; Claudia Fini (vice Samuele Burzi) allo sviluppo del paese.

Dopo la proclamazione i ragazzi eletti hanno presentato le proposte e i programmi di lavoro per l’anno scolastico 2024/2025.