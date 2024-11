Il saluto del Brigadiere Santamaria, una carriera al servizio del territorio modenese

Oggi il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena ha salutato il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Claudio Santamaria, che nel giorno del suo sessantesimo compleanno lascia l’Arma dei Carabinieri dopo 41 anni di servizio, di cui 36 trascorsi nel modenese.

Dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, il 5 giugno 1984 Santamaria ha iniziato la sua carriera in Emilia Romagna, presso la Stazione Carabinieri di San Pancrazio Parmense e, successivamente, presso la Stazione di Parma Principale.

Il 25 marzo 1988 giunge per la prima volta a Modena, dove permarrà quale addetto alla Stazione Carabinieri di Modena Principale per ben 33 anni, con brevi parentesi in diversi incarichi nell’ambito dei territori di Modena e Carpi.

Il Sovrintendente ha sempre posto al servizio dei cittadini la sua elevata disponibilità, competenza e capacità di ascolto, dimostrando profondo attaccamento ad un territorio in cui ha trascorso gran parte della sua vita e che gli ha permesso di conoscere la moglie Rossana, con la quale è sposato sin dal luglio 1991 e con cui ha avuto due figli.

Oltre che in patria, Santamaria ha messo a disposizione dell’Arma la sua dedizione all’estero, partecipando alla missione in Kosovo “Joint Guardian” nell’anno 2000, nel corso della quale gli è stato tributato un elogio da parte del Comandante della Brigata Multinazionale Ovest.

Dal 25 aprile 2021 ha ricoperto il suo ultimo, prestigioso incarico di addetto al Nucleo Comando della Compagnia di Modena, divenendo punto di riferimento per i giovani Carabinieri del Comando Provinciale, i quali assieme a tutta l’Istituzione gli rivolgono l’augurio più sincero per un felice e proficuo futuro.