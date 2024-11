Domenica 1 dicembre in largo San Giorgio a Modena “Il Cuore della moda”, sfilata di moda solidale e sostenibile

Si conclude domenica 1° dicembre il primo ciclo de “Gli Altri al Centro” che ha visto protagoniste sei diverse associazioni di volontariato, in sei diverse piazze del centro cittadino, all’insegna della solidarietà, associazioni che, come recita il titolo, mettono gli Altri al centro della loro attività, rassegna promossa da Modenamoremio col patrocinio del Comune di Modena.

L’ultimo appuntamento sarà “Il Cuore della moda – la sfilata che ti sorprenderà”, una sfilata di moda solidale ideata e promossa da Modenamoremio che porterà, domenica prossima, alle ore 15, in Largo San Giorgio, in passerella abiti ed accessori solidali e sostenibili coinvolgendo anche le associazioni Porta Aperta – DiNuovo Charity Shop, Manigolde Sartoria Circondariale, Sartoria Sociale della Caritas Diocesana di Modena-Nonantola, L’Ora del Noi. Da giugno a dicembre nelle piazze Mazzini, Grande, Roma, Matteotti, XX Settembre e ora San Giorgio, si sono alternate AVIS con AIDO e ADMO, Tortellante e AUT AUT, Ologramma Argento e Associazione G.P. Vecchi, Associazione Moringa con Equilibra, Associazione Insieme a noi.

Come tutti gli altri precedenti, anche l’evento di domenica pomeriggio è a ingresso libero e sono tutti invitati a partecipare. Sarà una festa ed una occasione davvero particolare per vivere un momento speciale per contenuti e originalità.

LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

DiNuovo Charity Shop è una bottega etica e solidale con abbigliamento e accessori vintage, collegata all’impresa sociale Arca Lavoro di Porta Aperta, sita in via Cesare Battisti 33 in centro a Modena, aperta da lunedì a sabato 9-13/ 15.30-19; giovedì aperta solo al mattino 9-13

Sartoria sociale ‘Intrecci di Fili’ della Caritas di Modena promuove e favorisce la socializzazione tra le persone che mettono in circolo le proprie competenze, che diventano patrimonio del gruppo. Il laboratorio è attivo il mercoledì dalle 10 alle 13 presso il Centro Papa Francesco, via dei Servi 18, Modena.

Manigolde Circondariale, progetto di Mani Tese Finale Emilia aps, è un laboratorio di sartoria presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena. Le detenute, insieme alle tutor e alle volontarie, realizzano prodotti su commissione, un’occasione di formazione e lavoro. Oltre alla sartoria, anche un salone di parrucchiera che offre uno spazio di bellezza, ascolto e cura.

La scuola sartoriale dell’associazione “L’Ora Del Noi” di Sassuolo rientra nelle attività messe in campo da questa associazione per disegnare un Progetto Di Vita realmente inclusivo, che valorizzi la massima autonomia degli utenti, basandosi sulle loro potenzialità fisiche, mentali, sociali, attitudinali. La collaborazione con il marchio Liu Jo ha rafforzato la loro voglia di fare bene!