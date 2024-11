Da San Cesario sul Panaro parte il progetto “Orienta-menti. Direzione la vita”, esteso anche all’Unione del Sorbara

Un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole medie per offrire loro spazi di aggregazione, socialità ed espressione creativa ma anche un sostegno concreto nello studio e nella scelta della scuola superiore.

Prende il via a San Cesario sul Panaro il progetto ‘Orienta-menti…Direzione la vita’ ideato dalla società cooperativa sociale onlus Estrarre di Modena assieme al Comune di San Cesario e all’Unione del Sorbara grazie al contributo economico della Fondazione Peppino Vismara che ha sede a Milano ma ha profonde radici nel Comune di San Cesario sul Panaro. Giuseppe Vismara, ‘Peppino’, è stato l’imprenditore che ha dato un contributo fondamentale nello sviluppo del paese: negli anni Trenta; rilevò una vecchia cartiera e la trasformò in una fiorente fabbrica di produzione di carta oleata dando lavoro a tutta la comunità di San Cesario. Oggi la Fondazione a lui dedicata, in memoria dell’impegno profuso dall’imprenditore, ha voluto sostenere il progetto Orienta-menti per continuare ad aiutare i giovani a credere in loro stessi e trovare un percorso formativo e professionale in grado di valorizzarli. Orienta-menti si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, in particolare di San Cesario ma anche di tutto il territorio dell’Unione del Sorbara con iniziative diffuse negli altri comuni e proseguirà fino a dicembre 2026 con azioni di volta in volta diverse e innovative.

La prima azione ad essere avviata, da inizio novembre, è lo sportello ‘Dimmi, ti ascolto’, uno spazio creato all’interno delle scuole medie dei comuni dell’Unione dove i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti possono confrontarsi con una psicologa specializzata del mondo adolescenti, la dottoressa Roberta Spaventa, sulla scelta della scuola superiore. Una scelta importante che può dar luogo a dubbi, paure, timori per il futuro. Lo sportello è aperto nelle scuole medie di Bomporto e Bastiglia (istituto Pavarotti), Castelfranco Emilia (Guinizelli e Marconi), San Cesario sul Panaro (Pacinotti) e IC2 Ravarino. Da novembre 2024 a gennaio 2025 (i giorni e gli orari di apertura sono sul sito https://orienta-menti.eu/) la psicologa è a disposizione per gli studenti, per i genitori e per gli insegnanti che desiderano parlare, confrontarsi sulla scelta della scuola superiore. Rappresenta, per i ragazzi, un’occasione di ascolto, di aiuto, di sostegno, di rassicurazione e di orientamento alla vita prima ancora che alle scelte scolastiche; per i genitori, un momento di accoglienza delle difficoltà a confrontarsi con i figli sul delicato e importante tema del futuro e della scelta della scuola superiore; per i docenti, lo sportello vuole essere uno spazio di consulenza, dove richiesta, di eventuali dubbi sull’orientamento di alcuni alunni.

Inizierà il 27 novembre a San Cesario e il 10 dicembre a Castelfranco Emilia il laboratorio ‘Voci in campo’ ideato dalla scuola di musica, danza e recitazione ‘Accademia di Pan’ di San Cesario sul Panaro. Voci in campo è un laboratorio creativo in cui i ragazzi delle scuole medie possono sperimentare la realizzazione di podcast e imparare le tecniche per avviare una web radio: potranno di volta in volta sperimentare tutte le figure tecniche coinvolte nella realizzazione dei podcast: potranno essere registi, scrittori, web designer, speaker e anchorman. Il laboratorio di San Cesario, che si terra a Kinò Campus, il nuovo spazio di aggregazione nell’ex cinema ristrutturato (gli orari sono sul sito https://orienta-menti.eu/ ) è destinato a proseguire per tutto l’anno successivo, portando i partecipanti ad acquisire nuove competenze comunicative, a rafforzare la stima e la fiducia in sé stessi e a collaborare con altri ragazzi. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo accademiadipan@yahoo.it.

Se invece i ragazzi di San Cesario vogliono trascorrere un Pomeriggio alternativo possono frequentare l’omonimo spazio doposcuola che aprirà negli spazi di Villa Boschetti il 10 dicembre 2024 a cura di Aliante cooperativa sociale. Nel loro pomeriggio alternativo (il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) i ragazzi della scuola media, con l’aiuto di educatori professionali, possono trovare un valido aiuto per fare i compiti ma anche cimentarsi con laboratori manuali, creativi, musicali. Ad esempio si potrà realizzare un laboratorio di ciclofficina imparando a fare piccole manutenzioni alla propria bicicletta, oppure di falegnameria con la costruzione di oggetti come lampade, panchine, piccoli mobili con materiale di riciclo. E ancora, gli appassionati di musica possono scrivere una canzone, realizzare una base musicale, ascoltare e registrare musica.

A queste attività si affiancano quelle già avviate nel territorio dell’Unione come il Salone dell’orientamento che si svolgerà il 7 dicembre prossimo, con incontri sulle offerte formative presenti sul territorio e open day delle scuole superiori con testimonianze dirette degli studenti che le frequentano.

“Desidero ringraziare la Fondazione Peppino Vismara per l’opportunità che offre con il sostegno al progetto Orienta-menti” – spiega il Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi – “Grazie a questo progetto, possiamo offrire ai nostri ragazzi e alle famiglie opportunità importanti di sostegno nel passaggio fondamentale della scelta della scuola superiore. Per San Cesario, invece – continua Zuffi – avremo attività di grande interesse per i giovani, per coltivare le loro passioni e stare insieme, oltre a far vivere ancora di più ai ragazzi spazi del loro territorio come Villa Boschetti e Kinò Campus. Si apre una nuova pagina di grande valore per la nostra comunità, cercheremo di coinvolgere al meglio le famiglie per sfruttare al meglio le potenzialità di questo progetto”.

“Il progetto Orienta-menti sta iniziando seguendo i principi che ci siamo prefissati nel ricordo di Peppino Vismara – dichiara l’avvocato Christian Mattioli Bertacchini consigliere di amministrazione della Cooperativa Estrarre – offrire ai ragazzi di San Cesario e dell’Unione del Sorbara e alle loro famiglie un’opportunità: ricevere un aiuto e un sostegno nelle scelte che impatteranno notevolmente sul loro futuro e uno spazio dove sentirsi accolti da persone qualificate in grado di valorizzare le competenze e i talenti di ognuno’.

‘Un orientamento di qualità riduce il rischio di abbandono precoce dei percorsi di istruzione diminuendo l’incertezza legata alle scelte sul proprio futuro e aiutando i giovani, soprattutto i più svantaggiati, a recuperare fiducia nelle proprie scelte – dichiara Maurizia Rebecchi assessora ai Servizi educativi dell’Unione del Sorbara – Per questo motivo, è importante che l’orientamento sia pensato e disegnato adeguatamente, facendolo diventare un percorso solido e comprendendo quali siano i determinanti della scelta di studenti e famiglie. Di questo obiettivo si è fatta interprete la Fondazione “Peppino Vismara” che attraverso il progetto ‘Orienta-menti…Direzione la vita’ permetterà di offrire ai ragazzi e alle famiglie dell’Unione Comuni del Sorbara momenti introspettivi e motivazionali, di riflessione e di conoscenza di sé e di ciò che offre il territorio, per affrontare, con maggiore consapevolezza, una scelta fondamentale nella vita dei più giovani’.