Castelfranco: arriva la Fiera delle Opportunità Europee

L’Amministrazione comunale come ponte tra i giovani e l’Europa, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna. Sabato 30 novembre 2024, la Biblioteca comunale Lea Garofalo di Castelfranco Emilia si trasformerà, per i giovani tra i 18 e i 35 anni, in un luogo di importante condivisione di informazioni grazie alla “Fiera delle Opportunità Europee”. Un evento pensato per far scoprire le numerose possibilità che l’Europa offre nel campo formativo, scolastico, educativo e lavorativo. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una partecipazione attiva alla vita democratica dell’Unione Europea e a tutti quei progetti che favoriscono la coesione sociale, la parità di genere, la diversità culturale e la cultura della pace.

La giornata avrà inizio alle 9.30 con il check-in dei partecipanti – esclusivamente, in mattinata, studenti dell’Istituto Spallanzani – e un momento di saluti istituzionali. Alle 10 si entrerà nel vivo, con un incontro dedicato in particolare agli scolari di quattro classi dell’Istituto Spallanzani, che avranno la possibilità di conoscere alcune opportunità di crescita personale e accademico-lavorativa proposte a livello europeo. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si apriranno gli stand informativi, dove sarà possibile scoprire programmi come Erasmus for Young Entrepreneurs ed Erasmus Universitario, per chi è interessato a lavorare in un’azienda europea o a studiare all’estero. Allo stesso modo si parlerà degli Scambi Giovanili e dei Corsi di Formazione, attività che promuovono la crescita personale e professionale in tutta Europa. Un altro importante progetto da esplorare sarà quello del Corpo Europeo di Solidarietà, che offre esperienze di volontariato all’estero della durata variabile tra i 2 e i 12 mesi.

Accanto agli stand, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare al laboratorio “Come valorizzare le esperienze europee nel CV”, un’attività pratica che insegna come integrare al meglio le esperienze internazionali nel proprio curriculum vitae per renderlo ancora più competitivo. Questo laboratorio si ripeterà in tre turni da 45 minuti ciascuno, dando così la possibilità a un numero maggiore di persone di partecipare. La prenotazione per il laboratorio è consigliata e disponibile tramite il link fornito. Occorre la prenotazione al link https://forms.gle/TkvMJHzqkrtNcBrw6, presente anche sul sito del Comune; questo è valido anche per la registrazione a una consulenza one-to-one sulle possibilità offerte dall’Unione Europea.

A chiusura della giornata, dalle 17.30 alle 18.30, è in programma la conferenza “Percorsi e sfide: il futuro lavorativo dei giovani in Italia”, tenuta dal giornalista Giacomo Maini, esperto di economia e finanza per Will Media, che analizzerà le prospettive e le difficoltà del mondo del lavoro per le nuove generazioni. Infine, alle 18.30, sarà proposto un aperitivo offerto da Terzo Spazio, nell’ottica di promuovere un momento di incontro e riflessione tra tutti i partecipanti.

«Con questa iniziativa vogliamo dare ai giovani del nostro territorio un’opportunità concreta per conoscere e sfruttare tutte le risorse che l’Europa offre loro. Castelfranco Emilia vuole essere un luogo dove i giovani non solo si sentano protagonisti del presente, ma possano anche costruire il loro futuro, arricchendolo di esperienze internazionali», chiosa il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano. Che poi prosegue: «In un periodo in cui il mondo del lavoro è in continua evoluzione, è fondamentale che i nostri ragazzi abbiano gli strumenti giusti per affrontarlo con successo, e l’Europa è una porta che si apre su un ventaglio di possibilità straordinarie; Castelfranco non è più solo Emilia, ma anche Europa, e si dimostra ulteriormente Città aperta».

«L’Europa è molto più di un’entità politica: è un’opportunità, una visione, un progetto comune. Con la Fiera delle Opportunità Europee vogliamo rendere tangibile ai giovani di Castelfranco Emilia ciò che l’Unione Europea rappresenta: una risorsa unica per formazione, lavoro e crescita personale», afferma Luca Cristoni, assessore con delega all’Europa.