Auguri Soliera, le iniziative per le festività

Prenderà avvio domenica 1° dicembre “Auguri Soliera”, il tradizionale calendario di iniziative per le festività predisposto dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Campori, con l’attiva collaborazione del ricco tessuto associativo del territorio solierese. Gli appuntamenti si terranno, oltreché nel capoluogo, anche nelle frazioni di Limidi e Sozzigalli, e proseguiranno fino a lunedì 6 gennaio 2025.

Mercatini di vario genere, stand prodighi di specialità gastronomiche, spettacoli, concerti, film, tornei per adolescenti e giochi per i più piccoli: il Natale solierese non si farà mancare occasione di ritrovo conviviale all’aperto e al chiuso.

La giornata clou quest’anno sarà quella di domenica 8 dicembre. Da mattina a sera il centro storico verrà animato da bancarelle di artigianato, ricolme di stelle di Natale e ornamenti natalizi, cioccolata e pralinati, torte e la mostra degli allievi della scuola di arte pittorica “Annuska Raimondi”. Oltre al truccabimbi, i più piccoli potranno recarsi all’ufficio postale di Babbo Natale per scrivere e consegnare la propria letterina.

Assaggi di ogni tipo daranno sapore alla giornata: polenta e ragù (anche da asporto), caldarroste, vin brulé, tortellini in brodo da passeggio, dolci con zucca e arance, birra, bevande e aperitivi, pasta fresca, biscotteria e prodotti da forno, pinse, tigelle, arrosticini e lambrusco, cocktail e street food, panettoni artigianali e cioccolato di Modica (anche gluten free), assaggi di tisane.

Per le 10.30 è previsto l’arrivo in piazza Lusvardi di Babbo Natale, a bordo di una 500 d’epoca per la consegna di doni ai bambini e alle bambine, a cura di Historic Motor Club Soliera. Alle 17 in Castello Campori andrà in scena “Il Natale di nonno Moussa”, una lettura teatralizzata a cura di Alessandra Baschieri con le musiche dal vivo di Gianluca Magnani, cantante dei Flexus. Accanto ai vari e attesi Concerti di Natale, non mancherà, nella notte di vigilia, ad Habitat il X-mas party in compagnia del dj set di Matteo Borghi.

I centri civici di Limidi e di Sozzigalli saranno, com’è tradizione, protagonisti in particolare nel weekend dell’epifania, domenica 5 e lunedì 6 gennaio con spettacoli e visite della Befana in persona.

Ogni weekend lungo, compreso il lunedì, si potrà andare al Nuovo Cinema Teatro Italia per la doppia programmazione: d’essai per gli adulti, animazione per bambini, mentre al piano nobile del Castello Campori sarà sempre visitabile a ingresso gratuito la mostra personale dell’artista toscano Lorenzo Bonechi.