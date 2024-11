Sul palcoscenico del Teatro Celebrazioni si sfidano alcuni dei migliori comici emergenti italiani

26 talenti emergenti che si alternano sul palcoscenico. 24 numeri comici che si dividono in due serate. Il pubblico che vota per selezionare il preferito e poi determinare un vincitore durante l’arringa conclusiva. Si tratta di Zelig Open Mic, il format di cui sono in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna le semifinali giovedì 28 e venerdì 29 novembre alle ore 21.00. A condurre il contest il Direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo.

Ispirato allo spettacolo dal vivo “Open mic” (letteralmente “microfono aperto”) – tipico del mondo anglosassone e ormai diffuso anche in Europa e nel Bel Paese – il progetto Zelig Open Mic da anni permette, con una serie di appuntamenti in giro per l’Italia, di conoscere nuovi volti della comicità nazionale.

Durante le due semifinali (28 e 29 novembre), gli spettatori in sala voteranno per scegliere 10 comici – 5 a serata – che andranno di diritto alla finale prevista giovedì 23 gennaio 2025, sempre al Celebrazioni.

Due tra gli eliminati avranno poi l’opportunità di essere ripescati grazie a una votazione online, seguendo le modalità che saranno pubblicate sul sito www.areazelig.it.

Infine, spetterà ancora una volta al pubblico in sala determinare, durante la finale di gennaio – a cui dunque aderiranno 12 comici in totale – il solo vincitore, che si aggiudicherà il palco della prossima stagione dello storico Zelig di Milano, dove hanno esordito, e ancora sono protagonisti, i più celebri cabarettisti italiani.

Tutti i partecipanti al format avranno comunque la possibilità di prendere parte al cast del laboratorio di comici più importante d’Italia trasmesso in tv: Zelig Lab.