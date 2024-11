Continuare ad investire per accompagnare i giovani nella scelta dei percorsi di formazione post diploma e ridurre il divario digitale di genere.

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha dato il via libera allo stanziamento di 1,5 milioni di euro per finanziare tre bandi finalizzati a dare continuità anche per il 2025 ed ampliare le opportunità orientative, Ragazze Digitali ER e Summer Camp ICC (Industrie Culturali e Creative) e Transizione ecologica.

I soggetti attuatori delle azioni sono gli Atenei con sede in Emilia-Romagna, gli enti di alta formazione accreditati, le Istituzioni scolastiche, enti e istituzioni dell’alta formazione e della ricerca e le imprese che dovranno stipulare un accordo di partenariato territoriale. Le proposte devono prevedere la realizzazione di laboratori formativi e orientativi realizzati privilegiando il ricorso a modelli didattici che valorizzino la proattività, la partecipazione attiva e la sperimentazione e che prevedano anche visite guidate nei luoghi di eccellenza dell’innovazione dell’Emilia-Romagna, per arricchire e completare l’esperienza laboratoriale.

Il termine per la presentazione delle candidature è il 17 dicembre 2024 alle ore 12.

“Con questo investimento diamo continuità a un percorso che si è rivelato molto positivo per le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato negli anni passati- afferma l’assessora alla Scuola, Università e Ricerca, Paola Salomoni-. Dare ai giovani l’opportunità di riflettere sulle potenzialità dell’innovazione digitale ed ecologica permetterà loro di orientarsi verso la scelta di percorsi di studio e di lavoro che saranno sempre più centrali per la nostra economia e per la nostra società”.

Le esperienze di Ragazze Digitali ER e Summer Camp ICC e Transizione ecologica

Le iniziative di orientamento sono gratuite, si rivolgono a ragazze e ragazzi che nell’a.s. 2024/2025 frequentano il terzo e il quarto anno delle scuole superiori e si svolgeranno nei mesi estivi. Dal 2022 ad oggi hanno coinvolto circa 1.500 ragazze e ragazzi che da Piacenza a Rimini hanno partecipato ad uno dei 44 laboratori estivi realizzati su tutto il territorio regionale, sono 70 invece i laboratori totali già finanziati.

Tra gli obiettivi previsti innanzitutto il contrasto agli stereotipi di genere, che ancora troppo spesso allontanano le ragazze dallo studio delle materie scientifiche; i laboratori di Ragazze Digitali ER puntano proprio a far acquisire alle studentesse competenze digitali scientifiche, considerate uno dei tasselli su cui costruire una vera parità.

Sono, invece, aperti a ragazze e ragazzi i Summer Camp ICC e Transizione ecologica che prevedono opportunità formative per percorsi professionali che sostengano i processi di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio e ad aumentare la conoscenza delle opportunità formative per le professioni necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile e ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività economiche.

Le azioni intendono a fornire ai giovani e alle loro famiglie gli strumenti per scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro e acquisire nuove competenze su temi di particolare importanza, attualità e vicini ai loro interessi come: la stampa 3D, lo studio di nuovi materiali, la possibilità di approcciarsi alle nuove professionalità nell’ambito dello sviluppo sostenibile, la progettazione di videogiochi e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della regione.