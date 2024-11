Operativo nuovo raggruppamento reggiano delle Guardie Ecologiche Volontarie

“E’ operativo da alcune settimane – dichiara il Presidente Massimo Becchi – il nuovo raggruppamento delle guardie ecologiche volontarie dell’Associazione Gruppo Reggiano Ecologista e Naturalista (abbreviato con Green ODV) aderente alla federazione nazionale delle Giacche Verdi. Dopo la costituzione dell’Associazione nel febbraio di quest’anno è stato possibile, grazie all’impegno di circa 50 volontari costruire il nuovo raggruppamento provinciale, che ora è operativo grazie alla convenzione con Arpae”.

Le guardie – tutte con molti anni di attività ed esperienza alle spalle in altre associazioni – operano in base alla L.R. 23/89 che permette ad un cittadino di fare un corso con un esame finale e, superatolo, ottenere un decreto prefettizio per operare su molte materie ambientali, fra cui la vigilanza venatoria, ittica, la tutela delle aree naturalistiche e della flora protetta, l’abbandono dei rifiuti, lo spandimento dei liquami, il controllo sulla raccolta dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi per elencare le competenze principali. Non ultima è l’attività di educazione ambientale che viene svolta quotidianamente a contatto con le persone, informando e raccogliendo le segnalazioni e quella di protezione civile.

“Nei prossimi mesi – conclude Becchi – sarà realizzato un nuovo corso di formazione per cittadini che vogliano diventare delle vere e proprie sentinelle del proprio territorio. La difficoltà infatti da parte degli enti preposti di vigilare in modo capillare ha spinto sempre più volontari negli ultimi anni a svolgere questi compiti fondamentali per preservare e tutelare il territorio”.

Per segnalzioni ed informazioni si può contattare l’associazione tramite telefono al numero 389.5594867 o tramite email info@greenodv.it