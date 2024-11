La Germania sempre più vicina: da aprile 2025 il collegamento giornaliero da Monaco di Baviera alla Riviera romagnola

Dal 17 aprile 2025, sarà attivo il collegamento ferroviario giornaliero tra Monaco di Baviera e la Riviera Romagnola, con le nuove fermate a Riccione e Cattolica che si aggiungono a quelle già previste a Bologna, Cesena e Rimini. Il servizio, realizzato dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB, rappresenta un salto di qualità per il turismo, offrendo ai viaggiatori tedeschi una valida alternativa al traffico autostradale. Il collegamento, operativo fino al 6 ottobre, coprirà anche le vacanze autunnali dei bavaresi.

A garantire il servizio saranno i nuovi treni RailJet New Generation, mezzi di ultima generazione progettati da Siemens, che uniscono velocità e comfort. Dotati di Wi-Fi, 532 posti complessivi e una velocità massima di 230 km/h, offrono anche spazi dedicati a carrozzine, biciclette e attrezzature sportive. I biglietti saranno presto disponibili sui siti megliointreno.it e bahn.de.

L’Emilia-Romagna si conferma sempre più attrattiva per il mercato tedesco. Nei primi otto mesi del 2024, gli arrivi dalla Germania sono aumentati del 9,5%, con un +10,4% nei pernottamenti rispetto all’anno precedente.

Orari e caratteristiche del servizio

Il treno RJ 83 partirà da Monaco di Baviera alle ore 9.34 con arrivo a Cesena alle 17.02, Rimini alle 17.30, Riccione alle 17.50 e Cattolica alle 18.16. Il rientro con il RJ 82 partirà da Cattolica alle 12.16.

Ogni treno RailJet offre:430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in business; una carrozza multifunzionale con posti per disabili, supporti per biciclette, sci e snowboard e ristorazione a bordo con un ristorante e tre aree snack.

Il servizio rappresenta un’importante innovazione per il turismo e la mobilità sostenibile tra Italia e Germania.

Le dichiarazioni

“L’estensione del collegamento ferroviario è una risposta concreta alla crescente domanda del mercato tedesco- ha dichiarato Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna- e promuove una modalità di viaggio sostenibile, veloce e senza stress, con benefici per l’ambiente e le nostre città. Siamo certi quindi, che queste novità possano contribuire a incrementare ulteriormente il flusso di turisti dalla Germania verso la Romagna”.

Commenta le novità sul collegamento Germania-Romagna anche Marco Kampp, direttore Trasporto passeggeri internazionale a lunga percorrenza e amministratore delegato Deutsche Bahn Italia Srl: “Un piacere e una nuova sfida il prolungamento della linea ferroviaria del Brennero per l’anno 2025. Da un treno al giorno a/r solo nei fine settimana, siamo passati a uno tutti i giorni per i 3 mesi estivi e ora avremo quasi 6 mesi di servizio di collegamento dalla Germania e Austria fino a raggiungere la costa Adriatica. Segnale che l’Italia e la costa rimangono sempre una destinazione gradita ed apprezzata oltre il confine, a nord del Brennero”.

“Portiamo avanti la programmazione con le ferrovie tedesche dal 2016 – dichiara Emanuele Burioni, direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna- e la collaborazione si sta rafforzando di anno in anno. Questo ci permette di aumentare notevolmente i flussi dai mercati di Austria e Germania”.

“È evidente- continua il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad – come il potenziale attrattivo della Romagna, della sua Riviera e del suo entroterra, rivolga sempre più il suo sguardo verso il mercato turistico estero, a cominciare da quello tedesco e austriaco. Sono proprio la storia e i numeri di questa unione a dare sostanza nel 2025 all’evoluzione e all’estensione di un servizio ormai strategico, capace in poche ore e in tutta comodità di aprire le braccia della nostra ospitalità ai tanti ospiti che per noi prima di tutto sono amici”.