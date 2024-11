Fonseca “Partita importante, a Bratislava per vincere”

BRATISLAVA (SLOVACCHIA) (ITALPRESS) – “Sarà una partita importante per noi. E’ sempre difficile giocare qui, ci sono stato nella passata stagione e so bene che atmosfera c’è e quanto è difficile. Arriviamo qui per vincere. Vogliamo una squadra offensiva perchè vogliamo vincere, e credo che possiamo farlo”. Così Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Champions

League contro lo Slovan Bratislava. “I ragazzi hanno la

consapevolezza di quella che è stata la partita con la Juventus e

valutano positivamente la partita che abbiamo fatto – ha poi

aggiunto Fonseca – Troppo prudenti con la Juve? Vedo partite

così tutte le settimane in Italia. Penso che abbiamo fatto una

partita equilibrata. Non è facile giocare contro la Juventus, ma

abbiamo fatto una buona partita, il problema – ha detto – è che il pareggio per il Milan è sempre una sconfitta, mentre per altre il pareggio è una vittoria”. Tornando alla sfida di domani, poi, l’allenatore rossonero ha spiegato: “Siamo qui per vincere, Pulisic sta bene, Abraham giocherà al posto di Morata. Vogliamo essere offensivi e con iniziativa Turnover? C’è la possibilità di farlo, certo. Abbiamo giocato due giorni fa, ma sempre con l’intenzione di vincere. Chi giocherà domani avrà la mia totale fiducia”. Infine, sullo scudetto, Fonseca ha concluso: “So che è difficile crederci per alcuni, ma io continuo a farlo, ma ora c’è da pensare solo allo Slovan. Vedo i giocatori, vedo l’atmosfera e ci credo, anche se non è importante ciò che credo, ma solo vincere domani”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).