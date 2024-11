Festa per l’inaugurazione del Charity Store Croce Verde in centro a Reggio

In un’edizione della ricorrenza di San Prospero ancor più partecipata dal solito, grazie anche alla bella giornata di sole, è stato un ulteriore momento di festa l’inaugurazione del Charity Store Croce Verde. Al tradizionale taglio del nastro hanno preso parte, insieme alla Presidente della Pubblica assistenza Maria Teresa Cozza e tanti volontari, anche il Sindaco di Reggio Marco Massari e l’Assessora a Sport ed economia urbana Stefania Bondavalli, i consiglieri regionali neo eletti Alessio Mammi e Anna Fornili, e sempre in rappresentanza della Regione Giammaria Manghi.

Ora la proposta della pubblica assistenza reggiana animerà il centro storico cittadino per tutto il periodo delle festività: grazie alle tante idee regalo presenti, offrirà l’occasione di unire un pensiero per i propri cari e amici ad un’azione solidale sostenendo la pubblica assistenza reggiana. Lo store è aperto fino al 24 dicembre in via Sessi, 1/B (angolo via Crispi), vicinissimo a piazza Martiri del 7 luglio, nel cuore di Reggio, con proposte messe a disposizione da prestigiose aziende reggiane per sostenere la Pubblica Assistenza: Intrend, Smt, Smeg, Sport Service, Cellularline Group, Giorgio Nannini, Rossi Profumi, Solimè, Stylla. Naturalmente ci sono anche i prelibati pandori e panettoni artigianali Croce Verde, entrambi nel formato da 1 Kg, con una donazione di 20 euro ciascuno (è anche possibile la prenotazione con ritiro in sede, telefonando al numero unico Croce Verde 0522 3200) e anche il nuovo calendario Croce Verde 2025, realizzato in collaborazione con AC Reggiana, con tante informazioni utili e con le foto dei volontari e dei giocatori granata (disponibile sia nella versione da parete che da tavolo, con una donazione di 6 euro). I fondi raccolti andranno a sostenere i servizi della Pubblica Assistenza.