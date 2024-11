Convocata a Guastalla un’assemblea pubblica sul commercio

Mercoledì 27 novembre alle ore 19.30, presso la Sala dell’Antico Portico a Palazzo Ducale, si terrà un’assemblea pubblica sul commercio convocata dalla nuova Amministrazione comunale per un primo confronto con gli esercenti e per la presentazione del progetto di istituzione dell’hub urbano del centro storico e dell’hub di prossimità di via Pieve, finalizzati al rilancio socio-economico delle aree urbane.

“Questa importante iniziativa – spiega l’assessore al commercio Gianluca Crema – è resa possibile grazie ad un bando finanziato dalla Regione Emilia Romagna e prevede uno studio di fattibilità con una prima restituzione in primavera 2025 per la richiesta di istituzione degli hub e i suoi successivi sviluppi in termini di azioni concrete”.

Oltre a essere la prima presentazione pubblica del progetto, questa assemblea rappresenta un’opportunità per aprire un dialogo continuativo e costruttivo con tutti i commercianti di Guastalla e frazioni.

“Il nostro obiettivo, infatti – prosegue Crema – è avviare un confronto permanente tra la nostra Amministrazione e gli operatori del settore, in modo da affrontare insieme le sfide per rendere più attrattivo il nostro territorio. In questi primi mesi di assessorato ho avuto occasione di conoscere molti di loro e di poter toccare con mano specificità, intraprendenza e risorse che arricchiscono la nostra città”.

Oltre all’assemblea di mercoledì, l’assessore Crema rimane a disposizione degli esercenti per qualsiasi informazione, invitandoli a prendere un appuntamento con lui per condividere idee e riflessioni.

Come pubblicato sul pieghevole “COMUNE APERTO”, distribuito nei giorni scorsi in tutte le case dei guastallesi, l’assessore al commercio risponde a questa email: g.crema@comune.guastalla.re.it