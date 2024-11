Auser e Cgil Reggio Emilia ricordano Carla Iori

Si è spenta ieri, domenica 24 novembre, la volontaria ed ex sindacalista Carla Iori. Negli anni ’70, Iori ha lavorato presso il Centro di igiene mentale di Correggio come infermiera psichiatrica, prendendo parte al processo di riforma legato all’applicazione della legge Basaglia. Dopo l’esperienza come delegata sindacale presso lo stesso centro, nel 1976 è entrata a far parte della Federbraccianti e dal 1982 del sindacato tessile-abbigliamento, seguendo in quegli anni vertenze importanti, come quella della Max Mara.

Dal 1989 al 1992 ha fatto parte della Segreteria della Cgil di Reggio Emilia. Successivamente ha diretto, come Segretaria provinciale, la categoria della Funzione Pubblica occupandosi degli enti locali negli anni di approvazione della legge Bassanini.

Durante la sua vita, ha fatto parte del movimento delle Donne in Nero.

Con il pensionamento, nel 2003, Carla Iori è entrata a far parte dell’Auser, di cui è diventata responsabile.

All’interno dell’organizzazione di volontariato, Carla Iori si è sempre spesa gratuitamente a beneficio del contrasto all’isolamento delle persone anziane e con fragilità, assumendo un ruolo decisionale e di coordinamento importante.

Dopo essere stata direttrice provinciale dell’Auser di Reggio Emilia, Carla Iori è divenuta presidente comunale dell’Auser di Reggio Emilia, compito avuto fino a pochi anni fa, quando cioè ha assunto la gestione dei “Filòs” della città, ossia i pomeriggi di socializzazione per anziani offerti da Auser sul territorio.

«Perdiamo oggi una grande amica, grande donna e grande volontaria: Carla si è sempre dedicata alla difesa e supporto delle persone con difficoltà contribuendo a far crescere Auser, nelle relazioni e nelle dimensioni. Ci mancherà e ci stringiamo alla famiglia: un abbraccio caloroso al marito Glauco, alla figlia Marzia e alla famiglia tutta», il commento dell’Associazione.

La Camera ardente è allestita alla Croce Verde di Reggio Emilia, dalle ore 14:30 di oggi, lunedì 25, e per tutta la giornata di domani, martedì 26 novembre.

I funerali saranno mercoledì 27 novembre con partenza alle ore 9 dalla Camera ardente della Croce Verde per il cimitero di Coviolo.