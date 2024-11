Assegnati i Premi internazionali Reggio Film Festival – Family Shorts 2024

Ieri, domenica 24 novembre, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, in un auditorium stracolmo di bambini e adulti sono stati assegnati i Premi della sezione Family Shorts della XXIII edizione del Reggio Film Festival.

La Giuria Internazionale Family Shorts composta dalla produttrice e regista svizzera

Ursula Ulmi, dal dirigente scolastico Alessandra Landini e da Cristiana Valentini, illustratrice, grafica, animatrice e scrittrice, ha assegnato il Premio Family Shorts a Nube di Diego Alonso Sánchez de la Barquera Estrada e Christian Arredondo Narvaez (Messico, Francia, Ungheria).

Questa la motivazione: «Il corto si distingue per i vari livelli narrativi, che lo rendono adatto per i bambini e i genitori, uno splendido sonoro basato sui silenzi e sulle pause e un’animazione 2d digitale semplice e immediata».

La Giuria ha assegnato anche due Premi Speciali ex aequo: a Leptir / Butterfly di Suncana Brkulj (Croazia, Danimarca), «per l’originalità nell’uso delle tecniche miste: plastilina, stop motion e 2d animazione e per la qualità espressiva del sonoro. Per aver parlato dell’importanza dell’acqua per la vita di una comunità» e a Ahoj Léto / Hello Summer di Martin Smatana, Veronika Zacharová, «per la modernità dell’animazione, l’eleganza del colore e per l’originalità nell’uso della tecnica del collage».

Una menzione speciale è stata conferita a Kājām Gaisā / Upside Down di Dace Rīdūze (Lettonia) «per aver valorizzato l’importanza dei diversi punti di vista, attraverso il recupero di una tecnica tradizionale della storia dell’animazione: la stop motion».

La Giuria Scuola Family Shorts, formata dagli alunni delle classi quinte delle scuole primarie A. Negri, A. Bergonzi e G. Pascoli, dell‘Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Reggio Emilia, ha assegnato il Premio Giuria Scuola Family Shorts a Coquille / Shellfish di Justine Aubert, Cassandra Bouton, Grégoire Callies, Maud Chesnea, Anna Danton, Loic Girault, Gatien Peyrude, Justine Raux (Francia) «per aver mostrato come sia importante e possibile essere amici anche se l’altro ti sembra differente. Il Corto, ci ha coinvolti e divertiti, ha una bella grafica e un’animazione curata nei dettagli».

Il Premio Giuria Scuola Family Shorts sulla Cittadinanza è stato conferito a Kadunud Sokid / The Mistery of Missing Socks di Oskar Lehemaa (Estonia): «un corto che ha mostrato quanto sia importante prendersi cura di coloro a cui teniamo, difendendoci a vicenda, con tutte le forze, senza timore e con perseveranza».

Il Premio Giuria Popolare Family Shorts, determinato dai voti del pubblico presente in sala, è andato a Kanopos Ir Pačiūžos / Hoofs on Skate di Ignas Meilūnas (Lituania).

Infine lo Staff del Festival ha assegnato una menzione speciale a Été 96 /Summer 96 di Mathilde Bédouet (Francia).

Info dettagliate sui cortometraggi presentati a Family Shorts 2024: https://www.reggiofilmfestival.it/corti-2024/#tab-family.