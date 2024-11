Allo Spazio di via Cassoli 1 a Reggio inaugurata la panchina rossa contro la violenza di genere

Nel pomeriggio di oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono state inaugurate nelle Spazio di via Cassoli 1 la panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne, le fioriere di pace e uno spazio per una libreria con volumi dedicati alla nonviolenza. I libri saranno a disposizione dei fruitori dello spazio sia per la consultazione e sia per il prestito. L’attività di prestito sarà gestita dagli stessi giovani. Tutte le iniziative sono state pensate e realizzate da ragazze e ragazzi del Laboratorio avanzato di Cittadinanza (LabAv) in via Cassoli 1.

“E’ importante che nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ha sottolineato Marwa Mahmoud assessora alle Politiche educative – siano inaugurate le fioriere di pace, la panchina antiviolenza e una piccola libreria della nonviolenza, poiché accanto all’arredo urbano, su cui si posa lo sguardo dei cittadini, vi sarà la possibilità, per chi frequenta lo Spazio giovanile di nutrirsi con un’offerta bibliografica che stimola l’educazione all’affettività. Ringrazio le ragazze e i ragazzi del Laboratorio avanzato di Cittadinanza perché educare le nuove generazioni a sviluppare l’intelligenza emotiva, a partire dalla consapevolezza delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, è un obiettivo comune per favorire sane relazioni interpersonali. Educare al consenso è spiegare ciò che è accettabile o meno in una relazione di coppia. E soprattutto riconoscere che un femminicidio è l’apice di una piramide dell’odio alla base della quale vi stanno dinamiche tossiche e malate è il primo passo per decostruire i meccanismi più subdoli del patriarcato”.

Di recente le ragazze e i ragazzi dello Spazio di via Cassoli 1 hanno pensato di caratterizzare l’ingresso dei locali dello Spazio giovani, dipingendo la panchina di rosso e le fioriere con i colori della bandiera della pace per esprimere il loro impegno contro la violenza sulle donne, contro le guerre e per la convivenza pacifica tra le persone e i popoli. La panchina rossa, simbolo ormai riconosciuto nella lotta alla violenza di genere, rappresenta una testimonianza visibile di solidarietà e di memoria, mentre le fioriere vogliono significare la necessità di costruzione di modalità nonviolente per la risoluzione dei conflitti. Questa iniziativa è stata realizzata dal Laboratorio avanzato di Cittadinanza in collaborazione con la Rete di associazioni giovanili di via Cassoli 1, di cui il LabAv è parte integrante. Il Laboratorio è costituito da un gruppo di giovani dai 16 ai 23 anni che si ritrova in via Cassoli per sperimentare forme di partecipazione su temi cruciali come diritti, legalità, democrazia, il contrasto a stereotipi e pregiudizi, la pace e per realizzare progetti di cittadinanza attiva. Via Cassoli 1 è un progetto promosso dalle Politiche giovanili del Comune di Reggio Emilia e gestito, come facilitazione, dalla cooperativa Reggiana Educatori.