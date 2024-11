Novellara, oltre il 25 novembre

Il 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, ma il calendario di eventi dedicati al tema a Novellara prosegue ben oltre quella importante data.

Lunedì 25, al mattino, presso la Piazza Unità d’Italia, Petali di solidarietà, in una piazza di fiori contro la violenza: distribuzione gratuita fiori e materiale informativo a cura di Croce Rossa Italiana – comitato di Novellara.

Sempre lunedì 25 novembre, ma alle 21, presso il laboratorio Armonia, proiezione del film It ends with us – siamo noi a dire basta. Ingresso gratuito. A cura di CRI – comitato di Novellara e Circolo Marta Beltrami. Con il sostegno di Coop Alleanza 3,0.

Mercoledì 27 novembre, alle 20:45 all’ex Macello, si terrà lo spettacolo teatrale “Leggero come una piuma. Storie di rinascita e riscatto” di Maria Antonietta Centoducati. L’amore può essere Leggero come una piuma, dolce, delicato, sincero… Purtroppo non è sempre così, purtroppo quella “leggera piuma” di dolcezza a volte si trasforma in odio. Ecco allora le terribili storie di tante donne e ragazze accomunate dall’incubo dei maltrattamenti, dalla violenza, donne di cui la cronaca è piena, storie che si intrecciano e si incontrano in un susseguirsi di emozioni. E chi sono gli orchi? Padri, fidanzati, fratelli, figli, datori di lavoro, sconosciuti. Uomini che odiano le donne o che credono di amarle troppo. Quasi sempre – ci raccontano le cronache – gli uomini non accettavano la fine della relazione. La violenza sulle donne è un problema che riguarda anche e soprattutto gli uomini: è da loro che occorre iniziare il percorso di consapevolezza per far sì che questo incubo chiamato femminicidio possa finire. Lo spettacolo Leggero come una piuma porta in scena storie di donne e ragazze che hanno subito violenza ma che, grazie alla loro tenacia e alla loro voglia di vivere, ce l’hanno fatta, e storie di uomini e ragazzi che hanno compreso che il rispetto e il dialogo sono alla base di ogni relazione. Storie di rinascita e riscatto che regalano una speranza a tutti coloro che ancora vivono l’incubo del femminicidio. Spettacolo ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ultimo appuntamento sabato 30 novembre, alle ore 11, presso il laboratorio Armonia, dove si terrà la presentazione del tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne. A seguire, un rinfresco per festeggiare il compleanno de La rosa dei venti, importante centro inaugurato il 2 dicembre 2018 e che si sviluppa nel secondo piano dell’Officina culturale novellarese. Scopo principale del centro è fornire momenti di formazione e ricreazione alle donne novellaresi, con particolare attenzione all’intercultura e alle attività che possano unire culture e provenienze diverse, cercando di venire incontro ai bisogni delle donne, ad esempio diversificando servizi e orari di apertura. Negli anni, La rosa dei Venti ha organizzato, tra gli altri, corsi di italiano per donne straniere, tenuti al mattino per facilitare la loro partecipazione e dotati di servizio di baby sitter; laboratori creativi pensati come momento di aggregazione (es. laboratorio di cucito, rilegatura, serigrafia, ceramica, handlettering, fotografia, candele), incontri dedicati alla cucina naturale, corsi di cucina interculturale; attività interculturali dedicate alle principali festività: Capodanno cinese, Ramadan, Vaisakhi, Diwali, per creare momenti di dialogo e scambio tra le diverse comunità novellaresi.

Un occhio di riguardo è sempre rivolto alle pari opportunità e alla possibilità di creare opportunità di formazione spendibili in campo professionale che possano aiutare le donne a trovare lavoro. Sono stati organizzati corsi di teoria della patente, corsi di informatica, corsi di educazione finanziaria e gestione del risparmio, corsi haccp, di alfabetizzazione, di avvicinamento alla lingua italiana, pensato per donne analfabete nella lingua madre o che non hanno un livello di italiano sufficiente per frequentare il corso A1.