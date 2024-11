Federico Bondioli trionfa a Monastir

L’atleta dello Sporting Club Sassuolo sale sul podio e trionfa al 15.000$ di Monastir – Tunisia: è il secondo successo tra i professionisti del tennis per Federico Bondioli e al circolo sono tutti molto orgogliosi della sua crescita. A soli 18 anni, il giocatore ravennate aveva già vinto altrettanti due titoli in doppio, e in singolo il primo successo era arrivato a luglio in un pari torneo in Serbia, mentre al 25.000$ di Glasgow in ottobre si era arreso in finale per 7/5 al terzo set.

Un bel traguardo per lui che ha esordito nel circuito professionistico a 17 anni e fino a dicembre scorso si era dedicato maggiormente all’attività ITF Junior partecipando a tutti i Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). Sotto l’attenta supervisione dei coach dello Sporting Club Sassuolo, Federico Buffagni e Francesco De Laurentiis, Federico questa settimana era seguito dal preparatore atletico Stefano Ramponi e partecipa agli ultimi due tornei prima della preparazione invernale.

E’ stata una stagione molto lunga per lui, la prima nel circuito maggiore ATP con la partecipazione a numerosi tornei challenger alternati da M15 e M25 del circuito ITF. Inoltre con la maglia dello Sporting Club Sassuolo ha disputato il Campionato Nazionale a squadre di Serie A1 maschile e disputato il terzo singolo come vivaio, portando, anche grazie alle sue vittorie, il team al secondo posto in girone e alla conferma per la prossima stagione nella serie di punta della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Terminata quindi la gara a squadre, Federico ha deciso di partecipare agli ultimi due impegni in terra tunisina e in particolare questa settimana era la testa di serie numero 2 del seeding grazie alla sua attuale classifica di 588 al mondo. Partenza in salita per lui che si è trovato ad affrontare al primo turno il belga Ifi sconfitto 6/3 al terzo e il russo Kudriashov al secondo turno e con lo stesso score. Più scorrevoli i quarti con il tedesco Schoenhaus e la semifinale con l’olandese Khoeblal su cui ha avuto al meglio per 7/6 6/3, fino al gran finale di domenica 24 novembre contro l’inglese Lumsden. Primo set entrambi i giocatori hanno tenuto il servizio fino al tie break dove Federico ha avuto la meglio per 7-2, poi il secondo set in favore dell’avversario complice qualche errore di troppo: si arriva al terzo set dove Federico riesce sul 4 a 4 a strappare il servizio e portarsi in vantaggio. Stefano Ramponi si dice molto soddisfatto per la buona settimana in campo e l’ottima finale vinta:” Non è facile arrivare a fine stagione con così tanta energia ma proprio per gli sforzi fatti e la passione che ci mette ogni giorno Federico si merita questo trofeo”.

Tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo e la dirigenza del circolo si complimentano per l’ottima prestazione e sono orgogliosi della loro giovane promessa che raggiunge il suo best ranking ATP, sperando che possa “bissare” al prossimo torneo sempre presso Monastir.