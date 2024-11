Primavera 1: Bologna – Sassuolo 2 – 4

Derby di Primavera 1 per il Sassuolo di mister Bigica, ospite dei pari età del Bologna al CS Crespellano per la 12esima giornata di campionato.

La sfida delle ore 15:00 vede fin da subito due squadre che vogliono dimostrare le proprie qualità sia individuali che di squadra, senza mai buttare il pallone.

Il Sassuolo vince 4 a 2 e porta a casa 3 punti in questo derby emiliano grazie ad una prestazione da grande squadra.

Mister Bigica ha parlato così della gara: “Ho visto nel corso di tutta la settimana una squadra leggera di testa, che si divertiva ad allenarsi e a giocare, quindi ho detto ai ragazzi che mi sarebbe piaciuto rivedere tutto questo anche in partita. Tutto ciò, unito ad una mentalità e una concentrazione altissime, ha creato uno dei primi tempi più belli da quando sono allenatore del Sassuolo in quanto a prestazione. Purtroppo per una disattenzione è finito 1-1, ma nel secondo tempo siamo rientrati con i ritmi giusti, la pressione giusta e gli spazi giusti, e grazie anche alla qualità dei singoli e alla collaborazione tra reparti siamo riusciti a sfruttare meglio le occasioni create, sono molto contento della partita di oggi”.

Bigica ha poi proseguito: “Ho la fortuna di avere una rosa competitiva, i nuovi innesti si sono calati bene nella parte grazie ad un ottimo lavoro del gruppo rimasto dopo lo scudetto. Stiamo pian piano recuperando altri ragazzi che erano rimasti fuori e sia io che lo staff non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi del lavoro che facciamo insieme quotidianamente”.

Per concludere, il mister ha aggiunto un pensiero sulla Youth League che attende i neroverdi mercoledì 27: “Tutti i ragazzi in rosa sono ragazzi su cui posso contare, sappiamo che ne scendono in campo 11 più 5 ma ogni settimana ognuno si allena per mettermi in difficoltà e questa è una cosa importante. Speriamo di andare avanti in Youth League, sia per fare esperienze diverse e misurarsi con avversari importanti, sia per avere più partite possibili e mettere in campo più ragazzi possibili”.