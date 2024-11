I Carabinieri presso il Museo della Bilancia di Campogalliano incontrano la popolazione per parlare di “violenza di genere“.

Lo scorso 21 novembre 2024, al Museo della Bilancia di Campogalliano, nell’ambito del progetto “parole che pesano”, promosso dal Comune di Campogalliano – Politiche Giovanili, con la collaborazione di CAT e VivereDonna onlus, il Comandante dei Carabinieri della locale Stazione, Maresciallo Capo Cristian Lombardi, ha incontrato una nutrita schiera di cittadini, in particolare delle fasce giovanili, per dibattere in tema di violenza di genere.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di esponenti del comitato organizzatore, ha consentito di illustrare la delicata tematica in termini di prevenzione, con riferimenti alle condotte indice di tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La violenza di genere, ha sottolineato il Maresciallo, si può contrastare solo cambiando il modello sociale e culturale in cui è radicata, con interventi formativi rivolti anche all’educazione nelle scuole e tra i giovani.

I presenti hanno attivamente partecipato al dibattito con interessanti osservazioni e pareri.