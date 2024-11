Tram, entrano nel vivo i cantieri in San Donato e Santa Viola

Entrano nel vivo i cantieri del tram in via San Donato e in Santa Viola. Dopo l’accantieramento e i primi interventi ecco le informazioni principali sull’organizzazione dei cantieri e le modifiche alla viabilità.

San Donato

Sono iniziati anche in San Donato i lavori veri e propri di realizzazione della tranvia, con l’insediamento del cantiere nel lungo tratto che, partendo da viale della Repubblica e passando per la rotonda Biavati, arriva fino a via Andreini.

Concluse nel primo segmento le attività legate ai sottoservizi – che hanno portato alla riqualificazione delle reti sotterranee (cavi e tubature), con benefici non visibili ma non per questo meno importanti – è ora il momento delle operazioni di superficie sulla carreggiata stradale, che culmineranno con la posa della tranvia. Un intervento complesso, che comporterà contestualmente la completa riqualificazione dell’asse stradale e non solo.

Le modifiche alla viabilità

È istituito un senso unico in direzione centro da via Andreini fino a viale della Repubblica, con l’eliminazione della corsia preferenziale presente nel primo tratto; un assetto destinato ad essere confermato anche quando il cantiere migrerà sul lato opposto di via San Donato, così come a tranvia ultimata.

Il traffico delle vie afferenti prevede l’immissione su San Donato nel rispetto del nuovo senso della circolazione. I veicoli in arrivo da via Galeotti possono proseguire diritto e a sinistra; da via Zacconi è invece obbligatorio girare a destra o andare diritto. Infine, da via Masetti, è imposta la sola svolta a destra.

Per fluidificare quanto più possibile la circolazione nell’area, sono state apportate alcune modifiche alla viabilità anche nelle vie limitrofe alla rotonda Biavati. La corsia di uscita dalla rotatoria verso piazza Spadolini diventa a senso unico in direzione della Casa di quartiere e del parcheggio di via Petrolini; nella direzione opposta – provenendo da Garavaglia – è invece obbligatorio svoltare a destra in via Spadolini (percorrendo il parcheggio antistante l’edicola) o a sinistra (verso via Petrolini). Sempre in via Petrolini, inoltre, cambia il senso di marcia dall’area di sosta di fronte al civico 3 verso via San Donato.

È stato inoltre temporaneamente istituito un ulteriore restringimento di carreggiata sul tratto precedente di via San Donato, che fino al 27 novembre impone l’obbligo per tutti i veicoli che provengono dal centro – bus inclusi – di svoltare a destra in via Amaseo. Nello stesso periodo, un restringimento di carreggiata interessa anche via Galeotti, in prossimità dell’incrocio con via San Donato, prescrivendo l’obbligo di proseguire diritto o svoltare a sinistra.

Il percorso alternativo

Per evitare code nel quartiere e raggiungere più agevolmente l’autostrada e la tangenziale, si consiglia – partendo da via dell’Artigiano – di svoltare a destra in via Filippo Beroaldo e di qui raggiungere via Isabella Andreini fino a ricongiungersi con San Donato oltre l’area di cantiere (in allegato la mappa).

Il trasporto pubblico

E’ stata introdotta una fermata provvisoria del TPL collocata di fronte al civico 3 di via Magazzari. Dettagli e variazioni delle linee interessate sono riportate sul sito tper.it.

Un infopoint sul posto

Per informazioni sull’infrastruttura, dubbi o segnalazioni relativi all’assetto del cantiere, cittadini ed esercenti possono rivolgersi al punto informativo dedicato ai lavori del tram presente in piazza Spadolini. L’infopoint è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9alle 13.

Santa Viola

Conclusi gli interventi propedeutici sui sottoservizi, limitati a piccole e puntuali aree di lavoro, si apre ora la prima fase dei lavori veri e propri nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra via del Milliario e via Ferriera.

In principio la cantierizzazione occupa la parte nord della carreggiata, lasciando aperta una corsia per senso di marcia sul lato sud. Come in tutti i cantieri del tram, l’accesso ai passi carrai è sempre garantito; nel caso di interruzioni temporanee legate alle esigenze di cantiere, si procede informando preventivamente i residenti interessati.

Successivamente, il cantiere migrerà sull’altro lato della carreggiata lasciando aperta una sola corsia a senso unico in direzione centro. Infine, i lavori si concentreranno nella parte centrale della via Emilia, per la posa della sede protetta e riservata del tram. In quest’ultima fase la viabilità assumerà l’assetto che sarà mantenuto anche a tranvia in funzione, ovvero una corsia per senso di marcia.

I lavori del tram non comportano solo la realizzazione della nuova infrastruttura di trasporto pubblico. Sono previsti, infatti, una serie di interventi preliminari per ammodernare i sottoservizi trasversali, ossia le reti di utenze come acqua, gas, luce e internet. A queste operazioni “sotterranee” si aggiunge la completa riqualificazione di tutte le componenti nella superficie stradale come marciapiedi, rampe, passaggi pedonali e piste ciclabili.

La sosta

Per favorire quanto più possibile le attività commerciali presenti nel tratto interessato dai lavori sono istituiti, in prossimità degli incroci, stalli di carico e scarico merci nelle vie Agucchi, della Viola e del Giacinto. Si segnala anche, per le persone con ridotta mobilità, un nuovo stallo in via del Giglio.

Il trasporto pubblico

Dettagli e variazioni delle linee interessate sono sempre riportate sul sito tper.it.