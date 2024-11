Seminario regionale di karate a Maranello

Un seminario di arti marziali con il maestro Paolo Arlotti: sabato 23 novembre nella palestra delle Scuole Stradi di Maranello l’associazione Karate Judo Maranello propone una giornata di formazione con Paolo Arlotti, membro della commissione nazionale ufficiali di gara JKS- Italia, allenatore delle nazionali della specialità kata e direttore tecnico dell’ASD Oriente Nichelino. Uno stage regionale mirato alla crescita del movimento ‘Karate-Judo’ al servizio della comunità maranellese e non solo. Il ritrovo è alle ore 16 per un evento aperto ai praticanti di tutte le federazioni.

Attivo nella pratica del karate dall’età di sedici anni, Paolo Arlotti è cresciuto tecnicamente studiando e praticando con i più autorevoli maestri giapponesi, sul panorama nazionale ed internazionale, del karate shotokan. Ha frequentato un seminario di studio con il maestro Oishi all’Università di Komazawa (Tokyo). La sua passione per l’approfondimento lo ha portato a compiere esperienze anche in altre scuole di karate Do (GoJu Ryu, Shoryn ryu) e in diverse arti marziali, come Aikido, Iaido e Kendo.