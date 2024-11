Sabato 23 novembre, l’asta pubblica sassolese degli oggetti rinvenuti e non reclamati

Si svolgerà domani, sabato 23 novembre nella centralissima piazza Garibaldi, l’asta pubblica degli oggetti rinvenuti sul territorio e non rivendicati dai proprietari nei termini di legge.

L’Asta indetta dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà con banditore ed al miglior offerente. I beni verranno consegnati all’aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta.

In totale sono 17 i lotti di biciclette oggetto d’asta.

Ogni lotto partirà da una base d’asta, che oscilla dai € 30,00 ai € 100,00 a seconda del lotto, e verrà aggiudicato al miglior offerente.

Chiunque potrà partecipare, sarà sufficiente presentarsi, in Piazza Garibaldi a Sassuolo, a partire dalle ore 10,00 di sabato 23 novembre 2024, muniti di documenti personali (patente o carta di identità) e di codice fiscale.

Il ricavato dell’asta sarà devoluto in beneficienza con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità di natura civile, penale o fiscale che potesse derivare per effetto della detenzione, uso, e circolazione dei mezzi, tutte responsabilità che, ad ogni effetto, vengono assunte, all’atto della consegna, a carico dell’acquirente, contestualmente con il pagamento del prezzo.

Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno essere prodotti prima e/o dopo l’aggiudicazione.

L’alienazione dei beni avverrà con il metodo del pubblico banditore.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni in possesso di valido documento di identità e, se aggiudicatari, muniti del proprio codice fiscale.

Si fa presente che devono essere osservate tutte le condizioni indicate nel presente bando e che, in caso di inosservanza, potranno rappresentare motivo di esclusione dalla partecipazione e/o vendita all’asta.

Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare all’asta, si intendono perfettamente edotti delle condizioni di gara e dello stato dei vari pezzi posti in vendita.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’asta si terrà per mezzo di pubblico banditore a viva voce, con formula del “VISTO E PIACIUTO”, e si svolgerà fino al segnale di aggiudicazione del banditore.

Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga all’acquisto dei beni nello stato in cui si trovano.

La vendita avviene fuori campo I.V.A.

La vendita dei beni verrà aggiudicata a chi offre il maggior aumento sul prezzo fissato a base d’asta per ogni singolo lotto, con ammissione quindi di sole offerte in aumento espresse in euro.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

In contanti al momento dell’aggiudicazione.

MODALITA’ DI CONSEGNA

Immediata, previo pagamento.

Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli oneri derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto del bene aggiudicato, oltre a eventuali oneri riconducibili alla messa in strada dei veicoli.

Si precisa che tutti i veicoli sono sprovvisti di qualsiasi documento di proprietà e di assicurazione.

Chi non avesse la disponibilità di accesso ad Internet per visionare i lotti potrà rivolgersi a:

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Via Fenuzzi n. 5 – 41049 Sassuolo