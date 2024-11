Reggio aderisce alla campagna per la pace di Emergency

Reggio Emilia aderisce alla Campagna per la pace promossa da Emergency per ribadire i principi dell’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

In un contesto in cui le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra, oltre a essere un principio fondativo del nostro Paese, è anche un dovere morale per proteggere il futuro delle future generazioni. Per questo l’associazione umanitaria italiana Emergency ha promosso la Campagna di sensibilizzazione “Questa bandiera R1PUD1A la guerra” a cui la nostra città aderisce installando, a partire da sabato 23 novembre e sino al 10 gennaio 2025, la scritta luminosa “Ripudia” sulla facciata del Municipio.

Sottolinea il sindaco Marco Massari: “Con questo atto di adesione – deliberato dalla Giunta – il Comune intende, oltre ad esprime la propria contrarietà alla guerra, proseguire la sua opera di educazione alla pace attraverso il protagonismo della cittadinanza, promuovendo collaborazioni tra cittadini, associazioni del territorio ed enti locali. L’intento è quello di supportare momenti di riflessione in ambito culturale e sociale per affrontare e portare alla luce le condizioni in cui versano i popoli e i luoghi afflitti da gravi situazioni di tensione democratica”.

Quest’anno inoltre, per le festività natalizie, Emergency sarà in città con un suo punto di incontro a fini solidaristici e di sostegno delle attività umanitarie in uno spazio di via Emilia San Pietro, angolo con via Guidelli.