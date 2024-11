Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 23 novembre 2024

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate in transito, in serata tendenza ad aumento della copertura nuvolosa sul settore centro-occidentale della regione.

Temperature minime attorno a 1/2 gradi con gelate notturne nei fondovalle e in aperta campagna, valori leggermente superiori sulle aree costiere con punte sino a 4 gradi. Massime comprese tra 8 e 11 gradi.

Venti deboli-moderati occidentali. Mare poco mosso, mosso al largo con moto ondoso in graduale attenuazione sino a divenire poco mosso.

(Arpae)