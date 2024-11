Parma vince il titolo di Capitale Europea dei Giovani nel 2027

Parma sarà la Capitale Europea dei Giovani nel 2027. La notizia è stata comunicata dallo European Youth Forum, l’organizzazione internazionale giovanile che ha scelto come migliore proposta il dossier di Parma per stimolare la partecipazione giovanile e rafforzare l’identità europea della nostra città.

Il progetto descritto nel dossier mira a ridurre il divario generazionale e migliorare la qualità della vita dei giovani e delle giovani attraverso una serie di iniziative tematiche organizzate in otto “Piazze” e quattro “Percorsi“, promuovendo la partecipazione attiva, l’inclusione sociale e la sostenibilità. Queste “Piazze” e “Percorsi” saranno spazi sia fisici sia simbolici per facilitare incontri, discussioni e azioni concrete per un futuro più inclusivo e sostenibile per Parma e per l’Europa. Fin dalle origini della sua creazione urbana, la Piazza è stata un luogo di partecipazione attiva e di politica, ma anche di discussione, di incontri, di mercato, di cibo e di economia; le diversità si incontrano nella piazza e i percorsi trasformano il paesaggio. Con questa metafora, il nostro progetto offrirà diverse opportunità ai giovani e alle giovani che vivranno le piazze come luogo di partecipazione democratica e significativa.

Il Sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “Capitale Europea dei Giovani è un’emozione indescrivibile, è il lavoro di oltre due anni che si è concretizzato, passo dopo passo, in tre dossier per noi sempre più articolati, impegnativi e preziosi. Oggi, a Gand, questa vittoria ci consegna un onore e una responsabilità enormi. Sapremo essere all’altezza, perché lo dobbiamo a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno realizzato questo progetto. Non mi sono mai stancato di ripetere che questo è un progetto nel quale la città di Parma ha semplicemente aperto uno spazio vero per i giovani e loro lo hanno saputo riempire di idee, di contenuti, di creatività, arrivando fino a qui. Stasera, essere qui con loro è stata un’esperienza davvero intensa, nel cuore di un’idea di Europa che sapremo valorizzare nella nostra città. Ora dobbiamo lavorare, da subito, con la stessa cura e la stessa capacità che abbiamo dimostrato in questi due anni, perché il 2027 per Parma sia un anno non soltanto indimenticabile, ma in grado di farci crescere e di farci cambiare l’idea stessa che abbiamo di città.”

“È una grandissima gioia e soddisfazione apprendere del titolo di Parma Capitale Europea dei giovani per il 2027 – ha dichiarato Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile – Un orgoglio per l’amministrazione e la città intera! Un premio che arriva dopo un lavoro molto impegnativo e molto gravoso ma in grado di esprimere una visione che è stata ben compresa e premiata a Bruxelles. Il titolo di Parma Capitale Europea dei Giovani è merito anche della grande partecipazione a questo progetto (più di 200 tra Enti ed Associazioni locali ma anche nazionali). La città intera ha deciso di scommettere e credere in un sistema di politiche giovanili intese come strumento essenziale di crescita per tutta la città e tutto il Paese, affinché il futuro delle nuove generazioni non resti uno sterile slogan ma diventi un progetto concreto proprio a partire da questo immediato presente. Parma diventerà quindi un laboratorio di cittadinanza alimentato dalla partecipazione giovanile con un modello di collaborazione pubblico-privato al servizio della trasformazione della città.

Il mio grazie più sincero va oggi a tutti coloro i quali hanno creduto in questo ambizioso progetto e va ai giovani e alle giovani di questa città, che non hanno mai smesso di impegnarsi per questo sogno. A tal proposito vorrei citare una frase della nostra giovane concittadina (e oro olimpico!) Giulia Ghiretti: “Le imprese riescono solo se ci credi fino in fondo”. Noi ci abbiano creduto, la città ci ha creduto e i giovani di Parma ci hanno creduto…, e proprio per questo ci siamo riusciti”.

Il dossier di candidatura si intitola “Parma, una grande piazza per l’Europa” ed è il frutto di un ampio processo partecipativo che ha coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi under 30 e più di duecento associazioni locali e nazionali. La proposta prevede un approccio collaborativo e inclusivo che si estenda anche oltre il 2027, per creare una piattaforma permanente di dialogo e partecipazione tra giovani e società, in grado di concretizzare il protagonismo della comunità giovanile della città.

Il dossier è stato presentato dal Comune di Parma insieme a JEP Junior Enterprise Parma, in collaborazione con la Commissione Giovani di Parma e il Consiglio Nazionale Giovani e con tantissime realtà locali, regionali e nazionali che si sono messe in rete.

Il 2027 sarà l’occasione per Parma di mostrare lo sviluppo sociale, economico e culturale legato alla gioventù. Il percorso di candidatura è cominciato nel 2023 e la scorsa primavera Parma è stata selezionata – unica città italiana – tra le cinque finaliste per il titolo di Capitale Europea dei Giovani 2027. Per Parma è stata la prima volta in finale, dove ha superato le città di Chișinău in Moldavia, Fuenlabrada e Málaga in Spagna, Skopje in North Macedonia.