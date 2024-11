“Paggerie Bene Comune”: il laboratorio

Mercoledì 27 novembre alle ore 18.30 si terrà il secondo incontro aperto alla cittadinanza nell’ambito del progetto di partecipazione “Paggerie Bene Comune”.

Grazie a finanziamenti PNRR è in corso di realizzazione un progetto di restauro e rifunzionalizzazione delle seicentesche Paggerie del Palazzo Ducale di Sassuolo, che includono la biblioteca comunale, spazi per associazioni musicali e spazi che hanno ospitato uffici comunali recentemente trasferiti altrove. In particolare, Il percorso di partecipazione si inserisce nella fase di ridefinizione delle funzioni d’uso di una delle due Paggerie (quella degli ex-uffici comunali) al fine di creare ambienti moderni e accoglienti, con aule studio e di coworking per giovani e studenti che si affianchino ai servizi della biblioteca, rendendo l’intero comparto più fruibile e dinamico.

Il processo partecipativo ha lo scopo di rendere i nuovi spazi della Paggeria un ambiente vivo, inclusivo, in cui i bisogni culturali e conviviali della comunità trovano risposte in ottica di progettualità socio-culturali e innovazione.

La comunità sarà co-progettista nella valorizzazione dello spazio recuperato e nella sua futura rivitalizzazione.

L’incontro, che si svolgerà in forma di laboratorio di co-progettazione, sarà dedicato alla raccolta di proposte e idee per la rifunzionalizzazione dei locali della Paggeria di via Rocca (lato ex-uffici comunali) attualmente in corso di ristrutturazione grazie ai fondi PNRR .

Il laboratorio si terrà presso la Sala Matrimoni del Comune di Sassuolo, situata in via Fenuzzi n. 5, con accesso dal cortile di via del Pretorio.