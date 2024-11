Mirandola premiata ai “Municipium Awards 2024” di Torino

Il Comune di Mirandola è stato premiato ai “Municipium Awards 2024”, evento organizzato dal “Gruppo Maggioli” in occasione del Convegno ANCI, in corso presso il “Lingotto Fiere” di Torino. Un riconoscimento conferito per aver realizzato il maggior numero di comunicazioni mirate e significative alla nostra popolazione nel corso del 2024.

“Un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia l’impegno continuo dell’Amministrazione comunale nel garantire una comunicazione efficace, trasparente e sempre più digitale, al servizio della comunità” ha dichiarato l’Assessore Luca Carafoli al momento della consegna del riconoscimento – “Il nostro impegno nella comunicazione digitale è stato premiato, e siamo entusiasti di condividere con tutti i mirandolesi questo importante traguardo“.