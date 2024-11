Le voci della Resistenza: trekking storico sabato a Limidi

Si chiama “Le voci della Resistenza. Camminata attraverso i luoghi dei Fatti d’Armi di Limidi”, il trekking storico in programma sabato 23 novembre alle ore 10.30 con ritrovo e partenza dal piazzale della parrocchia di San Pietro in Vincoli a Limidi.

In occasione dell’80° anniversario dei Fatti, l’iniziativa organizzata da PopHistory in collaborazione con l’Istituto storico di Modena intende ricordare e tornare a riflettere su quella storia e sull’importanza che essa ha avuto tanto a livello locale quanto nel contesto nazionale. Attraverso una passeggiata sui luoghi di Limidi in cui si svolsero quelle vicende e con il ricorso a documenti e testimonianze dell’epoca, prenderà vita una narrazione accurata e insieme coinvolgente che consentirà di mettere in evidenza gli aspetti ancora oggi più significativi dei “Fatti d’armi” di ottant’anni fa.

I Fatti d’Armi di Limidi di Soliera del novembre 1944 rappresentano un unicum nella storia della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, una vicenda importante sotto diversi punti di vista. A metà novembre del 1944 il comando della Guardia nazionale repubblicana organizza un rastrellamento, che porta al fermo di 104 persone. Contemporaneamente, i partigiani catturano alcuni soldati germanici. Inizia così una drammatica trattativa tra i comandi partigiani e quelli tedeschi di Carpi. Questi ultimi minacciano pesanti rappresaglie nei confronti della popolazione di Limidi, se non saranno liberati gli ostaggi.

La mattina del 20 novembre sessanta cittadini sono schierati di fianco alla chiesa, in attesa della fucilazione. All’ultimo momento, però, la fucilazione è sospesa e prevale la volontà di effettuare uno scambio di prigionieri. Si conclude quindi positivamente una vicenda unica in Italia, la prima occasione in cui i partigiani sono riconosciuti come controparte del comando tedesco e quindi come un esercito regolare, con la possibilità di intavolare con loro una trattativa

Si tratta di una storia che ha avuto un impatto profondo nella comunità solierese e in cui le tante componenti della popolazione hanno giocato un loro ruolo.

Per info e prenotazioni: 059 568545 – 349 6713764, segreteriasindaco@comune.soliera.mo.it