La lettura che cura: dal Castello dei Ragazzi donati oltre 40 volumi alla Pediatria di Carpi

Viaggiare con la fantasia, aiutando a distrarsi e a ridurre lo stress che può comportare una visita medica o una degenza prolungata: è evidente anche nella letteratura scientifica l’importanza della lettura condivisa, soprattutto durante i primi 3 anni di vita, anche come fonte di supporto allo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.

Parte da questo presupposto la generosa donazione del Castello dei Ragazzi di Carpi alla Pediatria dell’Ospedale Ramazzini, oltre 40 volumi per bambini che andranno ad arricchire la dotazione del reparto diretto dal dottor Francesco Torcetta. Inoltre la donazione comprende una trentina di copie di un titolo che sarà consegnato ai bimbi in dimissione fino ad esaurimento.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre, si è tenuta una breve cerimonia, con il Sindaco di Carpi Riccardo Righi che ha fatto visita alla Pediatria del Ramazzini, accolto dal Dottor Torcetta, dall’équipe presente e dalla Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari.

I libri donati andranno a supportare le attività di “Nati per leggere”, progetto internazionale che diffonde la lettura a voce alta ai bambini fin dai sei mesi d’età realizzato insieme a biblioteche e Pediatri del territorio, di cui in questi giorni si celebra la Settimana Nazionale (dal 16 al 24 novembre), nel 25esimo anno di vita del progetto. Durante il breve momento di ringraziamento erano inoltre presenti alcuni volontari di “Nati per leggere”, che hanno promosso letture ai piccoli pazienti.

“Sono molto contento che si sia potuta realizzare questa preziosa iniziativa – afferma il Sindaco di Carpi Righi – a contorno della donazione di libri fatta da parte della nostra biblioteca Il Castello dei Ragazzi al reparto di pediatria dell’Ospedale Ramazzini. Questi libri aiuteranno le bambine e i bambini ad avere qualche momento di serenità e svago attraverso la lettura, da soli o in compagnia, che si trovano in questo momento ricoverati. Un piccolo gesto per stare vicino anche alle loro famiglie, che abbiamo voluto ricordare con una lettura organizzata grazie al gruppo di volontarie e volontari del progetto “Nati per leggere”, che ringrazio. Così come ringrazio la Direzione Sanitaria e del Distretto, il primario dottor Torcetta e i dipendenti della nostra Biblioteca per aver realizzato questo progetto”.

“Ringraziamo di cuore il Sindaco Righi, l’Amministrazione comunale e il Castello dei Ragazzi per questa donazione – sottolineano Torcetta e Ascari –, un gesto generoso di comunità che rinsalda il legame sempre molto stretto tra sanità e territorio. La Pediatria di Carpi ha sempre promosso la lettura tra i bimbi in degenza o in attesa di visita, aderendo a numerose iniziative e mettendo a disposizione uno spazio dedicato. Oggi questa donazione consente di arricchire la nostra offerta a bimbi e genitori, dando maggiore possibilità di scelta e aumentando così le opportunità di svago in un momento che può essere molto delicato. Infine un grande grazie anche ai volontari che hanno promosso la lettura oggi pomeriggio, dando sostanza a un paradigma in cui crediamo molto, ovvero la lettura come elemento che concorre al sistema delle cure”.