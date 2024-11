La Festa dell’Albero 2024 prevede a Nonantola diverse iniziative in programma il 23 e 24 novembre

Si parte sabato nella frazione di Casette al Parco Nilde Iotti alle ore 14.30, con Laboratori creativi, Eco Storie e Quiz per i più grandi. Inoltre è prevista la Merenda Eco-Sostenible, offerta a tutti i partecipanti, e la distribuzione gratuita di piante ai cittadini per il progetto “Mettiamo radici per il Futuro” misura promossa dalla Regione Emilia Romagna.

Gli appuntamenti, legati alla Giornata Mondiale dell’Albero del 21 Novembre, proseguono domenica 24 novembre dalle ore 14.30 al Parco di Educazione Stradale in via Kennedy.

Il programma del 24 novembre

– Piantumazione siepe della biodiversità

– Laboratori creativi con pennarelli scarichi

– Distribuzione gratuita di piante ai cittadini per il progetto “Mettiamo radici per il Futuro” misura promossa dalla Regione Emilia Romagna

– Scatta e condividi: Fai una foto al tuo albero preferito e condividila con l’hashtag

Iniziativa realizzata con il sostegno di Niente di Nuovo, Partecipanza Agraria di Nonantola, Resistenza Terra Nonantola, Legambiente Nonantola, Educazione alla sostenibilità – Emilia-Romagna.