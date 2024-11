Intitolata alla memoria dei caduti dei Vigili del Fuoco la rotonda di via Aldo Moro a San Lazzaro di Savena

“Si tratta di un riconoscimento che come Amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto proprio per sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, il rapporto speciale che lega la nostra città ai Vigili del fuoco – ha detto la sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, durante il suo intervento – Un rapporto davvero profondo che, se è possibile, è diventato ancora più importante dopo le ultime due emergenze legate all’alluvione che hanno colpito San Lazzaro. Due momenti durante i quali, quando la città ha avuto bisogno, i Vigili del fuoco non hanno mai fatto mancare il loro straordinario supporto, lavorando con grande professionalità per tutta la nostra comunità”.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, anche la presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, Enrico Di Stasi, delegato del sindaco della Città metropolitana di Bologna, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Bologna Mauro Caciolai. La targa commemorativa è stata posta al centro della rotatoria di via Aldo Moro, proprio di fronte al distaccamento provinciale dei Vigili del fuoco di San Lazzaro inaugurato nel febbraio del 2022. Completano l’allestimento dell’area verde della rotonda alcune sculture donate dall’azienda Fratelli Bettini, storica realtà del territorio specializzata nella lavorazione delle lamiere e della carpenteria leggera, che ritraggono i Vigili del fuoco intenti a spegnere delle fiamme. “Emblema del duro lavoro e dello spirito di sacrificio che i Vigili del fuoco hanno offerto e offriranno sempre al nostro territorio” ha concluso la sindaca Marilena Pillati.