Il nuovo look della Sala del Consiglio comunale di Scandiano prende forma

Da alcuni mesi i cittadini di Scandiano assistono ai lavori in corso al piano terra del Municipio in Corso Vallisneri. Con un costo di 170.000 euro a carico del Comune e 50.000 euro a carico dell’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia si è deciso di ammodernare la Sala del Consiglio Comunale, che è sede anche del Consiglio dell’Unione, per renderla un ambiente multimediale adatto a qualsiasi necessità (sedute pubbliche, matrimoni, riunioni, presentazioni, etc.).

Il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Baschieri hanno assistito ieri ai preparativi per la posa del pavimento in graniglia di marmo. Nel frattempo è stata realizzata la maschera in polistirolo che verrà usata per disegnare lo stemma del Comune.

Nei primi mesi del 2025 verrà inaugurata la Sala, dotata di impianto audio e riprese video per poter seguire in streaming le sedute del Consiglio e dell’Unione.